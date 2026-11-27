Il nuovo film di David Fincher, scritto da Quentin Tarantino, racconta cosa è successo a Rick Dalton negli otto anni successivi agli eventi del primo capitolo, tra una carriera trasferita in Australia e qualche frecciatina sul suo aspetto fisico.

Chi sperava di rivedere Leonardo DiCaprio accanto a Brad Pitt in Le nuove disavventure di Cliff Booth dovrà accontentarsi di qualche aggiornamento sul destino di Rick Dalton. L'attore non torna nel sequel diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, ma il suo personaggio viene evocato più volte, diventando una presenza importante anche in sua assenza. La nuova storia, ambientata nel 1977, otto anni dopo gli eventi di C'era una volta a... Hollywood, segue infatti Cliff Booth alle prese con una vita molto diversa da quella condivisa con il suo vecchio amico e datore di lavoro.

Rick Dalton si è trasferito in Australia: che cosa racconta Cliff Booth

Questa volta Brad Pitt interpreta un Cliff ormai lontano dal mestiere di stuntman: lavora come barista, si arrangia come attore in produzioni pornografiche e si muove nell'ambiente hollywoodiano come una sorta di tuttofare. Rick, invece, ha preso un'altra strada. E il suo destino viene raccontato attraverso le conversazioni del protagonista, che non rinuncia a qualche battuta poco gentile.

Brad Pitt come Cliff Booth

La prima informazione riguarda proprio il rapporto tra i due. Cliff spiega che "Rick mi ha superato", riferendosi alla crescita di peso dell'amico. Poco dopo chiarisce ulteriormente la situazione con una battuta: "Rick è diventato troppo grasso perché potessi fargli da controfigura". Un modo piuttosto irriverente per raccontare quanto siano cambiati i loro percorsi.

Anche professionalmente, Dalton ha preso una direzione inattesa. L'attore si è trasferito a Sydney, dove è diventato il volto di una produzione televisiva australiana intitolata Dingo Dan. Dopo le difficoltà raccontate nel primo film, quando Rick cercava disperatamente di rilanciare una carriera in declino, sembra dunque aver trovato una nuova opportunità lontano da Hollywood.

Il personaggio continua a riaffiorare anche attraverso altri protagonisti. Gus, il padre di Cliff interpretato da Peter Weller, manifesta ripetutamente il proprio disprezzo nei confronti di Rick. E quando Cliff entra in contatto con Charlie Becker, interpretato da Scott Caan, emerge un altro dettaglio: Dalton ha grande considerazione per il nuovo attore con cui il protagonista si trova coinvolto.

Charlie aveva infatti recitato come guest star in Bounty Law, la serie western che aveva reso famoso Rick, mentre sua moglie Toni Peters, interpretata da Carla Gugino, aveva condiviso con lui il set del poco fortunato film per bambini Salty, the Talking Sea Otter. Toni, tra l'altro, aveva avuto anche una relazione con Cliff.

Perché Leonardo DiCaprio non è tornato nel sequel

Brad Pitt aveva già spiegato che lui e Fincher avevano preso in considerazione la possibilità di coinvolgere DiCaprio, ma l'idea si è rivelata poco praticabile. Per riportare in scena Rick sarebbe stato necessario sottoporre l'attore a un importante lavoro di trucco prostetico, così da rappresentarne l'aspetto negli anni successivi. "Ne abbiamo parlato per un po', ma sembrava una richiesta eccessiva", aveva raccontato Pitt a The Hollywood Reporter. "Avrebbe richiesto molte protesi, con un paio di settimane di preparazione per lui. Non ne valeva la pena per un cameo".

DiCaprio e Pitt insieme

L'assenza di DiCaprio, quindi, non significa che Tarantino abbia dimenticato il personaggio. Al contrario, il sequel dedica diversi passaggi a ricostruire cosa gli sia accaduto dopo la conclusione del primo film, mantenendo vivo il legame con Cliff senza doverlo riportare fisicamente sul set.

Del resto, Rick Dalton era già stato concepito come un attore intrappolato in una fase di transizione. In una vecchia intervista a Entertainment Weekly, Leonardo DiCaprio aveva descritto il personaggio come un professionista incapace di trovare il proprio posto nella nuova Hollywood: "È un attore che lavora, ma si è perso il passaggio dalla televisione al cinema, quello che interpreti come Steve McQueen sono riusciti a compiere, costruendo carriere straordinarie. Lui è rimasto bloccato in una situazione di stallo".

C'è però una curiosità che permette di conoscere il destino definitivo del personaggio. Nel 2023, attraverso il podcast The Video Archives, Tarantino aveva pubblicato un messaggio dedicato alla scomparsa di Rick Dalton, immaginandone la morte all'età di 90 anni. "Siamo addolorati nell'annunciare la scomparsa dell'attore Rick Dalton, noto soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisive di successo Bounty Law e nella trilogia di The Fireman", recitava il comunicato. Dalton, secondo il testo, si era spento serenamente nella sua casa alle Hawaii, lasciando la moglie Francesca. Il messaggio si concludeva con le date 1933-2023.

Una sorta di epilogo immaginario che Tarantino aveva regalato al suo personaggio ben prima dell'uscita del sequel. Rick non è dunque scomparso dalla narrazione: anche senza DiCaprio, continua a esistere in un universo che il regista ha costruito ben oltre i confini del primo film. E, a quanto pare, ha trovato in Australia una nuova vita televisiva prima di congedarsi definitivamente dalla scena.