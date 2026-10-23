Clayface parte bene su Rotten Tomatoes, dove batte anche un villain premio Oscar

Il nuovo universo DC prova a farsi strada con uno dei suoi personaggi più inquietanti: Clayface, arrivato nelle sale con una storia che mescola cinecomic e body horror, ha già raggiunto un risultato significativo: su Rotten Tomatoes la percentuale di recensioni positive ha superato quella ottenuta da Joker nel 2019. Un confronto interessante, soprattutto perché entrambi i film raccontano le origini di celebri avversari di Batman senza fare affidamento sulla presenza del Cavaliere Oscuro.

Clayface batte Joker su Rotten Tomatoes, ma il pubblico deve ancora decidere

Secondo i dati riportati da ComicBook.com il 22 ottobre, Clayface si attestava in una fascia compresa tra il 73% e il 76%, mentre Joker si è fermato al 68%. Il punteggio del nuovo film è ancora suscettibile di variazioni con l'arrivo di altre recensioni, ma il sorpasso rappresenta già un piccolo motivo di soddisfazione per DC Studios.

Clayface: un'immagine del film

Il confronto, naturalmente, non si esaurisce nel giudizio della critica. Joker, diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix, conserva infatti un indice di gradimento del pubblico dell'89% su Rotten Tomatoes, nonostante le polemiche che avevano accompagnato il film prima dell'uscita. Il lungometraggio del 2019 ha inoltre superato il miliardo di dollari al botteghino mondiale e conquistato importanti riconoscimenti, tra cui due premi Oscar.

Per Clayface la situazione è ancora tutta da definire. Una buona accoglienza critica può contribuire a convincere gli spettatori indecisi, soprattutto per un horror distribuito in ottobre, periodo tradizionalmente favorevole al genere. Resta però da capire se il film riuscirà a trasformare le recensioni positive in un successo commerciale.

Il risultato arriva in un momento importante per DC Studios, reduce da un anno dai risultati contrastanti. Se Supergirl ha deluso le aspettative al botteghino, la serie Lanterns ha invece ottenuto un'accoglienza molto positiva. In questo scenario, il passaparola potrebbe pesare parecchio sul destino del nuovo progetto.

Una storia di body horror al entro di Gotham

Diretto da James Watkins, Clayface sceglie una strada diversa rispetto a molti cinecomic tradizionali. Al centro della vicenda c'è Matt Hagen, interpretato da Tom Rhys Harries, attore emergente di Gotham City la cui vita precipita dopo un'aggressione da parte di alcuni criminali, che gli deturpano il volto.

Clayface: un'immagine del film

Nel tentativo di ricostruire la propria immagine, Hagen si rivolge alla scienziata Caitlyn Corr, interpretata da Naomi Ackie. La procedura sperimentale a cui si sottopone utilizza una sostanza descritta come argilla vivente, capace inizialmente di riparare i danni subiti. Il trattamento, tuttavia, finisce per alterare progressivamente il suo corpo e la sua mente.

La trasformazione non restituisce a Hagen la carriera e la vita che aveva perduto. Al contrario, alimenta la sua ossessione per la vendetta e lo conduce verso una metamorfosi mostruosa. Il film porta così il personaggio in territori più vicini all'orrore corporeo che all'avventura supereroistica, senza inserire Batman direttamente nella storia.

Il sorpasso su Joker resta comunque un punto di partenza favorevole. Per capire se Clayface riuscirà a lasciare il segno nel nuovo DCU serviranno ora i risultati al botteghino e le reazioni degli spettatori. Il confronto con il film di Phoenix, diventato un fenomeno mondiale, alza inevitabilmente l'asticella.