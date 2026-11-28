Una giovane donna cerca riparo durante una violenta tempesta e trova accoglienza nella roulotte di un uomo solitario. Ma quella notte riserva incontri, sospetti e segreti inaspettati.

È una notte di tempesta, una roulotte isolata e un incontro tra due sconosciuti destinato a trasformarsi in qualcosa di inquietante. Stasera, sabato 28 novembre 2026, alle 21.20, Rai 4 propone You'll Never Find Me - Nessuna via d'uscita, thriller psicologico australiano diretto da Josiah Allen e Indianna Bell. Con Brendan Rock e Jordan Cowan, il film costruisce una storia di sospetti, segreti e tensione crescente, nella quale capire chi sia davvero in pericolo diventa sempre più difficile.

You'll Never Find Me - Nessuna via d'uscita: Una notte di tempesta e sospetti

Nel cuore della notte, mentre un violento temporale flagella una remota area di sosta per caravan nell'entroterra australiano, il sessantenne Patrick trascorre le ore in solitudine all'interno della sua roulotte. La quiete viene spezzata da colpi insistenti alla porta: fuori c'è una giovane ragazza scalza, fradicia e visibilmente scossa, che sostiene di essere fuggita dalla spiaggia e chiede di poter fare una telefonata o ricevere un passaggio verso la città.

Patrick accetta di farla entrare in attesa che il maltempo conceda una tregua. Tuttavia, con il passare dei minuti, l'apparente gentilezza lascia spazio a un clima sempre più opprimente. I racconti della ragazza presentano incongruenze, mentre l'atteggiamento e la scelta di vita così isolata dell'uomo sollevano altrettanti interrogativi. Bloccati nello spazio ristretto dell'abitacolo, i due danno vita a un confronto psicologico fatto di mezze verità, sguardi ambigui e domande scomode. Più la tempesta infuria all'esterno, più i confini tra vittima e carnefice si fanno sfumati, conducendo verso una rivelazione finale tanto inattesa quanto disturbante.

Brendan Rock nei panni di Patrick seduto a un tavolo con una bottiglia e una tazza

Cast, regia e curiosità: cosa sapere sul film

Il cast principale di You'll Never Find Me - Nessuna via d'uscita è composto da Brendan Rock, che interpreta Patrick, e Jordan Cowan, nel ruolo della misteriosa visitatrice. Due interpreti chiamati a sostenere quasi interamente il peso del racconto, attraverso dialoghi, silenzi, sguardi e continui cambiamenti emotivi. Nel cast figurano anche Elena Carapetis e Angela Korng.

Jordan Cowan

Dietro la macchina da presa troviamo Josiah Allen e Indianna Bell, che firmano insieme il loro esordio nel lungometraggio. La sceneggiatura è di Indianna Bell, mentre il montaggio è affidato allo stesso Allen. La produzione è australiana ed è stata realizzata da Stakeout Films.

Tra le particolarità della pellicola c'è proprio la scelta di concentrare gran parte dell'azione in un unico ambiente: la roulotte di Patrick. Uno spazio ristretto che diventa progressivamente una sorta di trappola psicologica, amplificando ogni rumore, ogni gesto e ogni parola. Anche la tempesta assume un ruolo fondamentale: non è soltanto uno sfondo atmosferico, ma contribuisce a isolare i personaggi e a rendere impossibile qualsiasi via di fuga.

Il film ha inoltre partecipato a importanti manifestazioni cinematografiche internazionali, tra cui il Tribeca Festival e il Sitges Film Festival del 2023, e ha ottenuto il riconoscimento di miglior lungometraggio al SXSW Sydney. Un thriller indipendente che punta più sulla tensione psicologica e sull'ambiguità che sugli spaventi improvvisi, ideale per chi ama le storie capaci di tenere lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultimo.