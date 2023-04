Ciak d’Oro 2023 Serie Tv: Mare Fuori e Massimiliano Caiazzo trionfano nella categoria giovani. Gli altri premi

Mare Fuori, la serie cult di Rai 2, ha trionfato nella categoria Under 30 della prima edizione dei Ciak d'Oro 2023 Serie Tv. Il progetto di Cristiana Farina è stato votato come miglior serie televisiva, mentre Massimiliano Caiazzo è stato premiato dal pubblico come attore dell'anno under 30. Tra i premiati anche Carolina Crescentini, la direttrice dell'Istituto Penitenziario Minorile in cui si svolge la serie.

Massimiliano Caiazzo ha festeggiato la vittoria sui social, nella foto che ha pubblicato, dove mostra i due trofei, ha scritto: "Ciak d'oro miglior attore e miglior serie!! Il mio più grande grazie va a voi che avete votato e ai miei compagni di viaggio".

La prima edizione dei Ciak d'Oro dedicato alle serie tv, ha ottenuto il gradimento del pubblico, sono ben 660mila i voti validi arrivati alla redazione del Magazine. Oltre a Mare Fuori, sono state premiate la serie Tutto Chiede salvezza, disponibile su Netflix, e Mercoledì, altro prodotto Netflix che ha trionfato nella categoria Miglior Serie Internazionale.

Ecco la lista dei vincitori

Superciak d'oro 2023: Call My Agent - Italia - SKY e NOW

Ciak d'oro Serie più innovativa: The Bad Guy - PRIME VIDEO

Ciak d'oro Cult-Colpo di fulmine: Christian - SKY e NOW

Migliore serie italiana

Migliore serie internazionale

Miglior protagonista internazionale

Migliore attrice italiana

Miglior attore italiano

Miglior protagonista pubblico under 30

Massimiliano Caiazzo - Mare Fuori 3 (Rai) - 47.87%

Francesco Russo - Call My Agent - Italia (SKY e NOW) - 17.43%

Nicolas Maupas - Mare fuori 3 (RAI) 16.69%

Federico Cesari - Tutto chiede salvezza (NETFLIX) - 9.26%

Valentina Romanii - Mare fuori 3 (RAI), La porta rossa 3 (RAI) - 8.76%

Miglior serie pubblico under 30