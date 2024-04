Mare Fuori 4, ecco quando esce in streaming su Netflix

Poche ore fa, Netflix ha reso note le prime novità del palinsesto del mese di maggio e tra queste vi segnaliamo l'uscita in streaming sulla piattaforma di Mare Fuori 4, quarta stagione della popolare serie televisiva.

Cosa racconta Mare Fuori 4?

Il leitmotiv di questa quarta stagione è il cambiamento e la crescita. Molti dei personaggi, infatti, diventeranno maggiorenni, altri, invece, dovranno lasciare l'Ipm di Napoli. La nuova direttrice Sofia, con il suo carattere più duro, spingerà i ragazzi a imporsi maggiormente. Il vero protagonista della nuova stagione sarà però lo scontro tra il mondo degli adulti e quello dei ragazzi.

Il primo episodio della Stagione 4 di Mare fuori si intitola Nel nome dell'amore: Le conseguenze di quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflettono negli equilibri tra i ragazzi dell'Ipm. Anche la direttrice e il comandante entrano in contrasto per la gestione di Carmine e Rosa e sulla loro possibilità di incontrarsi. In ospedale, Edoardo si sta lentamente riprendendo per la felicità della madre e di Carmela, ma riceve una visita inaspettata. Milos e Cucciolo, intanto, sono impegnati a scoprire chi è venuto a conoscenza della loro relazione. Beppe cerca di ricucire il rapporto con Kubra e le fa una proposta. La relazione tra Silvia e l'avvocato incontra nuovamente qualche ostacolo.

Quando uscirà su Netflix

Lo streamer ha ufficialmente comunicato che Mare Fuori 4 sarà disponibile sulla sua piattaforma digitale a partire dal 16 maggio 2024, giorno in cui saranno diffusi tutti gli episodi della stagione in un'unica soluzione.

Il cast della quarta stagione

Sappiamo che, con la fine della stagione 3, Mare fuori ha perso alcuni dei volti più amati come Nicolas Maupas, Valentina Romani, Carolina Crescentini, Nicolò Galasso, Serena De Ferrari, Giacomo Giorgio e Antonio Orefice.

Tanti sono però anche quelli che torneranno. Rivedremo ancora Matteo Paolillo (Edoardo), Maria Esposito (Rosa Ricci), Massimiliano Caiazzo (Carmine di Salvo), Carmine Recano (Massimo Esposito), Domenico Cuomo (Cardiotrap), Artem (Pino 'o Pazzo), Kyshan Wilson (Kubra Hailo), Clotilde Esposito (Silvia Scacco), Giovanna Sannino (Carmela Valestra), Alessandro Orrei (Mimmo), Ludovica Coscione (Teresa Polidori) e Clara Soccini (Crazy J), tra gli altri.