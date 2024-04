Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano dice addio al Trono

Nella puntata registrata oggi, lunedì 29 Aprile 2024, presso gli studi Elios di Mediaset a Roma, il Trono Classico è stato messo momentaneamente messo da parte a favore della componente Over. Da sottolineare la presenza in studio di un solo Trono, quello di Daniele, un segnale che Ida avrebbe deciso di lasciare il programma. Le anticipazioni, contenenti spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Solo Trono Over nella registrazione di oggi

Nella precedente registrazione di Uomini e donne, Pierpaolo ha abbandonato lo studio dopo una sfuriata contro la tronista, colpevole, secondo lui, di aver voluto seguire le segnalazioni di Mario sottraendo tempo alla loro conoscenza. Oggi la registrazione del programma è stata incentrata solo sul Trono Over. Lorenzo Pugnaloni ha segnalato che Ida non era presente durante la registrazione e non si è parlato di Daniele Paudice. Comunque, sembra confermato che Ida abbia abbandonato il programma poiché accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti c'era solo il trono di Daniele.

Gemma sta conoscendo Pietro

Giucas Casella è stato ospite in studio, Maria De Filippi aveva fatto vedere nelle precedenti puntate la copertina di un settimanale con uno scoop che coinvolge l'illusionista con Tina. I due hanno discusso della loro 'storia passata'.

Per quanto riguarda il Trono Over, Cristiano ha deciso che continuerà a frequentare Asmaa, mentre Fabio ha interrotto la sua relazione con Sabrina. Gemma ha iniziato a vedere Pietro durante la scorsa registrazione e hanno deciso di continuare a frequentarsi.

In studio erano presenti anche Claudia e Alessio, la cui relazione sta andando bene, come avevano confermato a Verissimo nella puntata andata in onda lo scorso 2 marzo. Nel salotto di Silvia Toffanin avevano detto di essere grati a Maria De Filippi: "Lei ci ha aiutato a ragionare, ci capiva e sapeva come parlarci, se siamo qui è per merito suo. A volte dicevamo delle cose, ma se ce le ripeteva Maria le comprendevamo meglio".