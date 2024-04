Anticipazioni Uomini e Donne: La scelta di Daniele è imminente, un cavaliere costretto a dire addio

Oggi 30 aprile negli studi del dating show di Maria De Filippi sono state registrate nuove puntate che andranno in onda nelle prossime settimane: ecco cosa è successo.

Nella puntata di Uomini e donne registrata oggi, martedì 30 aprile 2024, presso gli studi Elios di Mediaset a Roma, si è verificata una svolta importante per il Trono Classico di Daniele Paudice. Infatti, sembra che la sua esperienza nel programma si stia avvicinando alla conclusione, mentre un noto cavaliere del Trono Over ha deciso di lasciare il programma. Le anticipazioni, che contengono spoiler, sono state condivise da Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram.

Le ultime novità dal parterre di Uomini e donne

Anche nella registrazione di oggi non ci sono stati accenni a Ida e Mario, nessuno dei due era presente in studio. Ieri Gemma aveva annunciato che stava uscendo con Pietro. Oggi la Galgani si è arrabbiata con il suo cavaliere perchè durante l'esterna lui ha fatto un commento sul bel ricciolo di capelli di una ragazza. Questo ha causato una discussione tra i due.

Anche oggi sono scese due ragazze per conoscere Mario Verona, il cavaliere catanese ha deciso di non tenerle, per il momento continua a concentrarsi solo su Milena.

Altre due ragazze per Mario Verona

Per il Trono Classico in studio c'era solo Daniele Paudice. Il tronista ha portato in esterna sia Marika che Gaia. Dopo ha affermato che nella prossima registrazione annuncerà la sua scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne: Ida Platano dice addio al Trono

Tornando al Trono Over, Sabrina ha concluso la sua conoscenza con Fabio, il cavaliere ha ricevuto numerose critiche da diverse dame del parterre, portandolo alla decisione di lasciare il programma.

Ernesto lascia Uomini e donne

Infine, con una decisione clamorosa anche Ernesto Russo ha abbandonato Uomini e donne. Alla redazione sono arrivate numerose segnalazioni che lo vedevano coinvolto con altre donne al di fuori del programma.