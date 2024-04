Mare Fuori Spagna: ecco chi sarà Filippo 'o Chiattillo' nella versione iberica

Mare Fuori alla conquista del mondo: come aveva annunciato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, gli Stati Uniti e molti paesi europei sono interessati a un remake della serie ambientata nell'immaginario istituto penale per minorenni di Napoli. Gli spagnoli hanno iniziato a lavorare al progetto, la serie si chiamerà Mar Afuera e poche ore fa è stato annunciato che il ruolo principale di Filippo 'o Chiattillo', interpretato in Italia da Nicolas Maupas, è stato affidato a Gabriel Guevara.

Gabriel Guevara

Cosa sappiamo di Mar Afuera e del 'Filippo' spagnolo

La versione iberica del grande successo di Rai 2 sarà realizzata da Atresmedia. Nella descrizione data dagli spagnoli, il personaggio interpretato da Gabriel Guevara si chiamerà Álvaro, un adolescente di 17 anni proveniente da una famiglia benestante la cui vita prende una svolta radicale quando, dopo un incidente, finisce in un centro di detenzione minorile.

A causa della perdita dei privilegi e delle passioni che aveva fuori, come suonare il pianoforte, Álvaro deve accettare la nuova realtà di essere rinchiuso in un ambiente ostile. La prima stagione di Mar Afuera sarà composta da otto episodi e affronterà temi come la sopravvivenza, la sessualità e la famiglia. Beta Fiction Spain, la divisione spagnola di Beta, si occuperà della produzione.

Gabriel Guevara è nato a Madrid nel febbraio del 2001 ed è stato tra i protagonisti di Skam España, il remake spagnolo della serie norvegese adattata anche in Italia. L'attore è stato tra i protagonisti di È colpa mia?, film basato sulla serie di romanzi di Mercedes Ron, dove interpretava il ruolo di Nick Leister, ve ne abbiamo parlato nella recensione di È colpa mia?. Tra i suoi lavori più recenti ci sono la serie spagnola Hit e Red Flags, quest'ultima non è stata ancora rilasciata.

L'attore ha condiviso nelle sue storie di Instagram la notizia ufficiale del suo nuovo ruolo, che ha avuto ampia risonanza anche negli Stati Uniti, dove è stata ripresa da Variety. Il portale riporta le dichiarazioni di Montse García, direttrice del settore fiction di Atresmedia TV: "Gabriel è uno dei giovani attori più promettenti del panorama spagnolo. Abbiamo già lavorato con lui in un'altra serie di Atresplayer, Red Flags, e ora sarà il protagonista di Mar Afuera".

Gabriel Guevara è il protagonista dell'adattamento spagnolo di Mare Fuori

"Per Gabriel rappresenta una grande sfida perché darà vita a un personaggio molto complesso, Álvaro, che è fondamentale per questa storia", ha aggiunto Montse García.

Atresmedia TV è un'importante piattaforma streaming spagnola rinomata per il suo impegno nel fornire contenuti spagnoli innovativi. Le riprese inizieranno a maggio. Il nuovo 'Chiattillo' conta su una fanbase di oltre 6 milioni di follower su Instagram, pronti a sostenerlo in questa nuova avventura.

Gabriel è stato arrestato il 2 settembre 2023 a Venezia, in seguito ad un mandato internazionale per una presunta violenza sessuale avvenuta in Francia quando era minorenne. Qualche giorno dopo fu rilasciato e il 15 settembre la Corte d'appello di Venezia dichiarò ufficialmente nullo il mandato di arresto e la richiesta di estradizione contro Guevara assolto da tutte le accuse e autorizzato a tornare in Spagna.​