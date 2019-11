Christian Bale e Matt Damon contro le perdite di peso degli attori "Alla fine ci scapperà il morto"

Christian Bale e Matt Damon hanno puntato il dito contro i drastici cambiamenti di peso e i dimagrimenti improvvisi a cui si sottopongono talvolta gli attori sottolineandone la pericolosità e anticipando qualche possibile tragedia se non verranno usate maggiori precauzioni.

Le Mans '66 - La grande sfida: una scena con Christian Bale

Le trasformazioni fisiche di Christian Bale sono ormai note a tutti. In passato l'attore si è ridotto pelle e ossa per L'uomo senza sonno, L'alba della libertà e per The Fighter, che gli ha fruttato un Oscar nel 2010. Per interpretare il Vice Presidente Dick Cheney in Vice - L'uomo nell'ombra lo scorso anno, Bale ha messo su venti chili, poi ne ha persi 30 per interpretare il pilota Ken Miles in Le Mans '66 - La grande sfida, al cinema da ieri (qui potete leggere la nostra recensione di Le Mans '66 - La grande sfida).

Le Mans '66 - La grande sfida: Christian Bale in una scena del film

Parlando dello stress a cui il suo fisico è stato sottoposto, Christian Bale giura che non cambierà più il suo peso per un film e spiega:

"Ho perso un sacco di peso per Le Mans '66 - La grande sfida, ma era necessario così non sono morto. Ho preso due piccioni con una fava. Ho perso il peso in eccesso e sono stato in grado di salire su una GT40."

Bale ammette che queste fluttuazioni di peso sono molto pericolose per la salute, soprattutto ora che non è più un ragazzino: "Ho 45 anni, sto comincianfo a preoccuparmi. Più che a preoccuparmi, a pensarci."

Christian Bale svela la reazione volgare di Dick Cheney alla sua interpretazione in Vice

Anche il collega Matt Damon si è trovato a dover perdere 30 chili per uno dei primi ruoli, Il coraggio della verità (1996), e ne ha presi 20 per The Informant:

"Sono arrivato a pesare 60 chili e per me era un problema perché in media ne peso 85. Mi pento di non aver lavorato con un nutrizionista all'epoca. Mi ha aiutato un bodybuilder, mi ha dato una dieta con cui lui aveva perso peso tre settimane prima di una competizione e l'ho seguita per quattro mesi. era davvero pericoloso, alla fine mi sono dovuto curare. E' stato stupido da parte mia. Avevo tre settimane per recuperare peso così ho cominciato a mangiare di tutto. E' stato un disastro."

Entrambi i divi ci tengono a sottolineare come le loro scelte artistiche del passato possano rivelarsi pericolose per la salute. Christian Bale specifica: "Ci tengo che si parli di questo aspetto perché non è salutare. Ho pensato di doverlo fare per i ruoli. Mi preoccupo quando viene preso come un segno di impegno, di dedizione al progetto. Alla fine ci scapperà il morto. Dovrebbe essere un'eccezione da praticare solo se è necessario per l'essenza del personaggio".