Ufficiale! Christian Bale in Heat 2: farà coppia con Leonardo DiCaprio nel sequel cult

Le riprese a Chicago del sequel di culto diretto da Michael Mann sono imminenti e una delle sue star ha confermato l'ingaggio.

Christian Bale ha confermato ufficialmente le voci diffuse lo scorso novembre su una sua possibile partecipazione in Heat 2, preannunciato sequel del cult di Michael Mann, in un ruolo di primo piano.

Nel corso di un'intervista per Jake's Takes, l'attore premio Oscar ha confermato che a breve si recherà a Chicago per l'inizio delle riprese di Heat 2 dove sarà affiancato da Leonardo DiCaprio.

Quale ruolo interpreterà Christian Bale in Heat 2?

Leonardo DiCaprio reciterà in Heat 2

Al momento non si conosce l'identità dei personaggi che verranno affidati a Christian Bale o a DiCaprio, ma Michael Mann ha messo insieme un cast di primissimo piano di cui fanno parte anche Adam Driver e Stephen Graham.

Per quanto riguarda le location, oltre a Chicago, il film dovrebbe essere girato anche a Los Angeles, Las Vegas e Singapore, con una puntata perfino nella giungla del Sud America.

Di recente, United Artists (la divisione Amazon/MGM) ha acquisito il progetto dalla Warner Bros., che si è fatta in disparte dopo mesi di trattative fallite sul budget. Secondo quanto riferito da World of Reel, Michael Mann avrebbe chiesto più di 200 milioni di dollari, una cifra attualmente ridimensionata a 170 milioni.

Quale è la trama del romanzo di Michael Mann, Heat 2?

Pubblicato nel 2022, Heat 2 espande il mondo e i personaggi del crime thriller di culto Heat - La sfida con una narrazione che si svolge in Messico, Paraguay, Chicago e Los Angeles. Il romanzo approfondisce le personalità dei personaggi di Vincent Hanna (interpretato da Al Pacino nel film originale), Neil McCauley (Robert De Niro) e Chris Shiherlis (Val Kilmer), seguendone l'evoluzione personale e le motivazioni.

Michael Mann e la co-sceneggiatrice Meg Gardiner hanno collaborato a lungo per dare vita alla storia, dando nuova vita all'universo di Heat in ottica di un possibile adattamento per il grande schermo. Le leggendarie imprese del detective Vincent Hanna (Al Pacino), del ladro professionista Neil McCauley (De Niro) e di Chris Shiherlis (Val Kilmer) proseguono, dunque, oltre la drammatica conclusione di Heat - La sfida all'aeroporto di Los Angeles.

Il regista Michael Mann

Utilizzando una struttura non lineare che si svolge nel 1988, 1995, 1996 e 2000, il romanzo ai apre subito dopo i drammatici eventi del finale del primo. Chris Shiherlis, rapinatore di banche gravemente ferito e in fuga, sfugge per un pelo alle autorità e ripara in Messico. Rifornito di fondi e di una nuova identità per gentile concessione di Nate (interpretato da Jon Voight nel film), il fuggitivo di Los Angeles si dirige a Ciudad del Este, in Paraguay, la città più grande della regione della Triplice Frontiera del Sud America. Come scoprirà presto, Ciudad del Este è il Far West, un parco giochi che ospita ogni sorta di criminalità organizzata, sia tradizionale che moderna. Qui Chris stringe alleanze con una manciata di personaggi che lo coinvolgono in una faida tra due famiglie taiwanesi rivali, i Liu e i Chen, mentre competono per il controllo dei mercati dell'elettronica high-tech e altri prodotti. Dopo essersi innamorato di Ana, un personaggio chiave della famiglia Liu, Chris si ritrova in pericolo mentre le tensioni tra le famiglie della dinastia raggiungono il culmine.

La storia fa poi un balzo all'indietro fino al 1988, mostrando i più giovani Vincent Hanna e Neil McCauley che vivono e operano a Chicago. Ignari l'uno dell'altro, i due futuri nemici sono ai vertici delle rispettive professioni nell'applicazione della legge e nei furti. Ma ciò che lega i loro destini e li porta quasi a sfiorarsi a Chicago è il violento criminale Otis Wardell. Sadico e feroce, Wardell sfiderà apertamente Vincent Hanna in una lotta all'ultimo sangue. Dal lato opposto della legge, McCauley, da sempre professionista calcolatore, si occupa di una rapina che fornirà preziose informazioni su un altro crimine.