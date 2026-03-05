Christian Bale commenta il nuovo American Psycho: “Una scelta audace, buona fortuna a chi ci proverà”

Quando si parla di American Psycho, è difficile separare il film dal volto di Christian Bale. Ora però il personaggio sta per tornare con un nuovo adattamento diretto da Luca Guadagnino e Bale ha voluto dire la sua a proposito.

Con un nuovo adattamento di American Psycho in arrivo firmato da Luca Guadagnino, l'iconico interprete originale Christian Bale ha commentato il progetto. L'attore definisce l'operazione una "scelta audace", augurando buona fortuna a chi raccoglierà l'eredità di Patrick Bateman.

Christian Bale commenta il ritorno di American Psycho

Quando un film diventa iconico, l'idea di riportarlo sullo schermo è sempre un terreno delicato. Nel caso di American Psycho, la sfida è ancora più evidente: la performance di Christian Bale nei panni di Patrick Bateman nel film del 2000 è diventata una delle interpretazioni più riconoscibili della sua carriera.

Christian Bale nei panni di Patrick Bateman

Per questo motivo, la notizia di un nuovo adattamento del romanzo di Bret Easton Ellis ha inevitabilmente acceso la curiosità del pubblico. Alla première newyorkese del suo nuovo film La sposa!, Bale è stato interrogato proprio su questa nuova versione del progetto, che sarà diretta dal regista italiano Luca Guadagnino.

La risposta dell'attore è stata sorprendentemente rilassata e aperta. Intervistato da The Hollywood Reporter, Bale ha commentato con un tono quasi ironico la possibilità che un altro interprete raccolga il testimone del personaggio.

"Chiunque voglia provarci, faccia pure un tentativo," ha dichiarato. "Mi è piaciuto tantissimo girare quel film con la regista Mary Harron tanti anni fa. Ho ricordi fantastici di quell'esperienza."

Pur non conoscendo nel dettaglio il nuovo progetto, Bale ha riconosciuto che affrontare di nuovo una storia così legata all'immaginario pop è una scelta coraggiosa. "È una scelta audace per chiunque provi a farne una nuova versione... non so se sia un remake o altro, non so nulla. Ma auguro loro il meglio. Mi piacciono le persone coraggiose."

Il commento dell'attore sembra riflettere un approccio curioso ma distaccato: Bale non appare particolarmente protettivo nei confronti del ruolo che lo ha reso celebre, ma ne riconosce l'importanza storica.

Il nuovo American Psycho di Luca Guadagnino

Il nuovo film di American Psycho non è stato ancora completamente definito nei dettagli. Una cosa però è stata chiarita: non si tratterà semplicemente di un remake del film del 2000. Il progetto sarà invece una nuova interpretazione del romanzo pubblicato nel 1991, una storia che racconta la doppia vita di Patrick Bateman, elegante broker di Wall Street di giorno e spietato serial killer di notte.

La locandina di American Psycho

Il regista Luca Guadagnino aveva già anticipato il progetto durante CinemaCon lo scorso anno, spiegando quanto il libro di Ellis abbia avuto un'influenza personale sul suo percorso creativo.

"Stiamo lavorando molto duramente per portare sullo schermo un nuovo adattamento di American Psycho," ha dichiarato. "È un libro che amo profondamente e che mi ha influenzato tantissimo."

La sceneggiatura del film sarà scritta da Scott Z. Burns, mentre il casting del nuovo Patrick Bateman non è stato ancora annunciato. Questo significa che il film dovrà affrontare una delle sfide più evidenti del progetto: trovare un attore capace di reinterpretare un personaggio ormai indissolubilmente associato a Bale.

Anche alcune figure legate al film originale hanno espresso la propria opinione sulla nuova versione. L'attore Matt Ross, che faceva parte del cast del film del 2000, ha osservato che l'operazione ha un evidente lato industriale, ma ha anche riconosciuto che un romanzo può essere reinterpretato più volte.

"Sembra più che altro un'operazione commerciale," ha detto Ross. "Ma essendo tratto da un libro, possono esistere diverse interpretazioni. Perché no?"

Ross ha comunque sottolineato quanto sarà difficile confrontarsi con il precedente: "Avranno il loro bel da fare, anche solo perché la performance di Christian è straordinaria."

Anche il produttore Chris Hanley, coinvolto nella versione originale del film, ha difeso il progetto: "Molti mi chiamano dicendo 'che stupidità rifare American Psycho'. Io non la vedo così. Luca è un grande regista. Non ha mai fatto un brutto film."

Il nuovo American Psycho dovrà quindi muoversi tra rispetto del materiale originale e reinterpretazione contemporanea. Un equilibrio complicato, soprattutto quando il fantasma elegante e inquietante di Patrick Bateman continua ancora a proiettare la sua ombra sul cinema.