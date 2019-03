Charlie's Angels: primo sguardo al nuovo trio di angeli in una foto sexy

L'attrice di Charlie's Angels Ella Balinska ha diffuso su Twitter una foto sexy che vede riunito il nuovo trio di angeli protagonista del reboot. Le riprese di Charlie's Angels hanno preso il via a settembre sotto la regia di Elizabeth Banks. A fianco di Ella Balinska troviamo Kristen Stewart e Naomi Scott.

Il film racconterà quello che accade a una nuova generazione di Angeli mentre la Townsend Agency inizia a lavorare in modo globale, offrendo sicurezza e vari servizi ad alcuni clienti, potendo contare su uffici e team altamente specializzati in tutto il mondo. Il progetto racconterà la storia di uno di quei team.

Nel cast ci saranno anche Patrick Stewart, Djimon Hounsou, Sam Claflin, Jonathan Tucker, Luis Gerardo Mendez e la stessa Elizabeth Banks.

La sceneggiatura è firmata da Jay Basu e dalla regista, mentre le precedenti versioni dello script erano state scritte da Craig Mazin e Semi Chellas.

Il franchise Charlie's Angels ha preso il via sul piccolo schermo nel 1976 con star Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Nel 2000 e nel 2003, invece, è stato il turno di due film con protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Il network ABC nel 2011 aveva provato a rilanciare il brand con una serie, andata in onda solo per quattro puntate.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!