Kristen Stewart sul reboot di Charlie's Angels: 'Ho odiato girare quel film'

Kristen Stewart ha interpretato nel 2019 il film Charlie's Angels e l'attrice ha ora ammesso di aver odiato girare il progetto diretto da Elizabeth Banks.

L'attrice, in un video di Know Their Lines, ha commentato la battuta con cui entrava in scena nel reboot del franchise.

Il commento dell'attrice

Charlie's Angels: una scena del film con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska

Il personaggio interpretato da Kristen Stewart in Charlie's Angels dichiarava, nella sua prima scena, che gli uomini impiegano sette secondi in più per considerare una donna una possibile minaccia, a differenza di quanto accade quando si trovano di fronte a un individuo di sesso maschile.

L'attrice ha ora spiegato: "Quella era una frase quasi impronunciabile all'epoca. Mi ricordo di averla detta. Era tratta da un piccolo film intitolato Charlie's Angels. Volevamo un modo forte per aprire il film, sapete? Volevamo realmente trasmettere l'idea alla base del film". Kristen ha aggiunto: "All'epoca era una buona idea. Ho odiato realizzare quel film. Non so che altro dirvi".

Stewart ha fatto poi un paragone con i film del franchise arrivati nei cinema un decennio prima: "Cameron, Lucy e Drew... Amo quel film. Adoro quel film! Se quello vuol dire qualcosa".

Il flop ai box office

Il reboot diretto da Elizabeth Banks, con star anche Naomi Scott ed Ella Balinska, aveva incassato solo 73 milioni di dollari. La regista, recentemente, ha sostenuto che il flop ai box office fosse stato causato da una strategia di marketing errata, trasmettendo l'idea che si trattasse di un progetto che si rivolgeva solo alle donne.