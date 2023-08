Charlie's Angels, Elizabeth Banks incolpa il marketing per il flop: 'Non doveva essere un film per sole donne'

Elizabeth Banks è tornata a parlare in maniera molto limpida del reboot da lei diretto, incolpando il marketing sbagliato per il flop al box-office.

Nel 2019 le Charlie's Angels. "Title del link") sono tornate sul grande schermo con un film che si è rivelato un vero e proprio flop per la Sony, incassando soltanto 73 milioni di dollari al box-office globale. In una recente intervista ai microfoni di Rolling Stone Elizabeth Banks, regista del reboot, ha incolpato il marketing sbagliato per il flop.

"Era stato percepito dai media come film per sole donne e c'è stata questa propaganda sin dall'inizio, ma non doveva essere così. La gente continuava a dirmi che io ero la prima regista donna di un progetto sulle Charlie's Angels e voleva a tutti i costi vederci un manifesto femminista, ma non era così. La narrativa è stata interamente sbagliata e ha impattato sul giudizio del pubblico".

Il franchise ha preso il via sul piccolo schermo nel 1976 con star Kate Jackson, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith e Cheryl Ladd. Nel 2000 e nel 2003, invece, è stato il turno di due film con protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Il network ABC nel 2011 aveva provato a rilanciare il brand con una serie, andata in onda solo per quattro puntate.

Charlie's Angels, la trama del reboot

Il film racconta quello che accade a una nuova generazione di Angeli mentre la Townsend Agency inizia a lavorare in modo globale, offrendo sicurezza e vari servizi ad alcuni clienti, potendo contare su uffici e team altamente specializzati in tutto il mondo. Il progetto racconterà la storia di uno di quei team.