C'era una volta a... Hollywood, Tarantino ha scritto una versione teatrale con scene inedite

Uno spettacolo teatrale di C'era una volta a... Hollywood? Potrebbe arrivare presto, dato che Quentin Tarantino ha già scritto la sceneggiatura, e ha anche anticipato la presenza di nuove scene non presenti nel film.

Quentin Tarantino e C'era una volta a... Hollywood compongono un binomio che non smette di regalarci gioie. Se, infatti, il regista ha già pubblicato una versione cartacea del film con l'omonimo romanzo edito in Italia da La Nave di Teseo, in uscita oggi, ed è inoltre in fase di sviluppo uno spin-off televisivo del film intitolato Bounty Law (ispirato alla serie tv di cui è protagonista Rick Dalton, il personaggio di Leonardo DiCaprio nel film), i progetti ispirati al nono film del regista non finiscono qui.

Più precisamente, Tarantino avrebbe già scritto il copione della versione teatrale di C'era una volta a... Hollywood, come ha raccontato ai microfoni di The Big Picture:

"Che ci crediate o no, ho scritto una versione teatrale del film" ha rivelato, spiegando che invece di buttarsi nella pre-produzione della pellicola dopo averne completato la sceneggiatura, il regista ha pensato bene di impiegare il tempo creando una trasposizione teatrale.

"Volevo scrivere uno spettacolo teatrale su questa storia, e le cose che non sono nel libro... Volevo che esistessero in questo formato. E ancora, così ho la possibilità di esplorare cose che non sono nel film" continua Tarantino, aggiungendo "Nello spettacolo vediamo l'Italia".

Ebbene sì, molte delle scene inedite dello spettacolo saranno ambientata proprio nel nostro paese: "Per darvi un assaggio, l'intero secondo atto vediamo Rick Dalton [DiCaprio] e Marvin Schwartz [Al Pacino] a cena con Sergio Corbucci e Nori Corbucci al loro ristorante giapponese preferito a Roma. Rick non ha ancora ottenuto la parte [nella pellicola di Corbucci che viene menzionata nel film] e a seconda di come andrà la cena, Rick diventerà o meno Nebraska Jim".

Quindi lo spettacolo si farà davvero?

"Quello è il piano. Bisognerà vedere cosa succede, ovviamente, ma il mio piano era far uscire questo libro [romanzo di C'era una volta a... Hollywood] e l'ho fatto, poi finire il mio libro sul cinema [Cinema Speculation] e il prossimo punto della lista è iniziare a pensare a questo spettacolo" conclude Tarantino.