C'era una volta a... Hollywood: il romanzo di Quentin Tarantino risolve un mistero sul passato di Cliff Booth

Il romanzo di Quentin Tarantino C'era una volta a... Hollywood, da domani in Italia con La nave di Teseo, fa chiarezza una volta per tutte sulla morte della moglie di Cliff Booth e su altri misteri legati al personaggio di Brad Pitt.

C'era una volta a... Hollywood, la versione-romanzo del film di culto di Quentin Tarantino, sta per approdare sugli scaffali delle librerie di tutto il mondo e i fan non vedono l'ora di averlo tra le mani visto che nelle pagine è contenuta la risposta al mistero che avvolge il personaggio di Cliff Booth: lo stuntman interpretato da Brad Pitt ha davvero ucciso la moglie?

Vi invitiamo a non proseguire la lettura di questa news se non volete conoscere spoiler sul romanzo e sul film C'era una volta a... Hollywood

C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt, DiCaprio e Al Pacino in una scena

All'inizio di giugno Quentin Tarantino aveva anticipato che il libro su C'era una volta a... Hollywood contiene i retroscena della storia di Cliff Booth. Un quesito rimasto in sospeso sulla reputazione di Cliff Booth è il seguente: lo stuntman ha ucciso o meno sua moglie? Una sequenza flashback mostra Cliff che impugna una pistola ad arpione mentre viene rimproverato dalla moglie Billie, interpretata da Rebecca Gayheart. La scena termina con una pausa ambigua prima di interrompersi. Sebbene nel film non vengano riportati fatti precisi, il presunto omicidio porta comprensibilmente lo stuntman ad avere problemi a trovare lavoro nell'industria dell'intrattenimento. Inoltre, gli eventi successivi nel film mostrano chiaramente che Booth è incline alla violenza.

Liberato dai vincoli morali di un film per il grande pubblico, Quentin Tarantino fornisce una risposta definitiva alla domanda sulla colpevolezza di Cliff Booth. Il romanzo conferma che lo stuntman ha ucciso sua moglie. Non solo, Booth avrebbe ucciso molte altre persone. Un altro passaggio del libro descrive in dettaglio l'alterco di Cliff con un altro stuntman. I due inizialmente condividono la comproprietà di Brandy, il cane visto nel film. Dopo che l'altro stuntman ha in programma di mandare Brandy a morire in un combattimento di cani truccato, Cliff lo picchia a morte.

C'era una volta a... Hollywood, la nostra teoria: se il finale nascondesse una realtà diversa?

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Tarantino descrive l'uxoricidio di Cliff come un prodotto della rabbia dello stuntman e del precario grilletto della fiocina. Dopo aver tagliato a metà sua moglie con l'arma, Cliff tiene in vita Billie per ore prima che arrivi la Guardia Costiera. Dopo la morte di Billie, le autorità non riescono a trovare prove sufficienti per dimostrare che la morte sia stata qualcosa di più di un incidente.

C'era una volta a... Hollywood, pubblicato da La nave di Teseo, sarà disponibile da domani in commercio. Nella versione americana esiste anche l'audiobook Once Upon a Time in Hollywood: A Novel narrato da Jennifer Jason Leigh, diretta da Tarantino nel 2015 nel western The Hateful Eight.