Quentin Tarantino autografa il piede di una fan, il video diventa virale

Quentin Tarantino sa sempre come stupire i suoi fan. Questa volta, il celebre regista di Pulp Fiction ha deciso di autografare il piede di una fan che indossa il velo, che ha pubblicato il video su TikTok. La ragazza ha fatto anche un'altra richiesta a Tarantino, ma in questo caso il regista ha glissato con diplomazia.

Il video che mostra il divertente evento è diventato virale su TikTok. Ovviamente, di fronte a una richiesta del genere, è difficile che un uomo come Quentin Tarantino (con un noto e famoso fetish) possa rifiutare! Spiazzato dalla domanda di Sher, il regista ha accettato di stare al gioco e ha messo la sua firma sulla parte superiore del piede. Alla seconda domanda, però, Tarantino ha scelto di non rispondere. Sher, infatti, gli ha chiesto: "Che voto daresti al mio piede?". E lui ha risposto tra le risate: "Non lo giudico, però sarebbe sicuramente il top".

La bizzarra scena è durata circa venti secondi ed è finita sul profilo TikTok ufficiale di Sher. In poche ore, il video intitolato "Questa è la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho incontrato Tarantino" ha ottenuto circa quattro milioni di visualizzazioni, oltre cinquecentomila like e circa settemila commenti. Insomma, Tarantino e il suo fetish per i piedi femminili continuano a spopolare! In passato, il regista di Kill Bill ha esternato il suo fetish scegliendo di bere champagne dalle scarpe di Uma Thurman.

In occasione della prossima edizione della Festa del Cinema di Roma, Quentin Tarantino e Tim Burton riceveranno due Premi alla Carriera. Per la kermesse diretta da Antonio Monda si tratta di un grosso colpo che porterà nella capitale due dei principali registi del cinema americano contemporaneo.