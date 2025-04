C'era una volta a... Hollywood: il sequel diretto da David Fincher con Brad Pitt ha ora un titolo

Il sequel di C'era una volta a Hollywood... annunciato a sorpresa poche settimane fa da Netflix avrebbe adesso un titolo ufficiale. A rivelarlo ufficiosamente è Deadline, che ha anticipato anche alcuni dettagli sul plot del film che vedrà la star Brad Pitt tornare a indossare i panni dello stuntman Cliff Booth.

In un'intervista di Deadline con Michael B. Jordan per il suo nuovo period horror I Peccatori è emerso casualmente che il sequel del film di Quentin Tarantino si intitolerà The Continuing Adventures of Cliff Booth. La trama del film dovrebbe seguire il carismatico stuntman interpretato da Brad Pitt, ruolo che gli valso il suo Oscar come miglior attore non protagonista, divenuto ora un faccendiere per gli studi cinematografici di Hollywood. Non si conoscono ancora altri dettagli sul film, che sarà basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Tarantino.

Brad Pitt e Quentin Tarantino sul set di C'era una volta a... Hollywood

Quale futuro attende cliff Booth?

Cliff Booth è uno dei personaggi più enigmatici e intriganti di C'era una volta a... Hollywood, e il suo misterioso passato non fa che aumentarne il fascino, come scrive ScreenRant. La domanda se abbia effettivamente ucciso sua moglie continua ad aleggiare nell'aria ed è uno dei quesiti che potrebbe trovare risposta nel sequel. Naturalmente il passaggio di mano da Quentin Tarantino a David Fincher segnerà un cambiamento nello stile. È probabile che il sequel si riveli più cupo, violento, complesso e avvincente, ma con meno humor rispetto all'originale di Tarantino. Ma queste, per adesso, sono semplici supposizioni visto che i dettagli sul progetto vengono diffusi col contagocce.

Brad Pitt è una delle star più amate e riconoscibili di Hollywood, e il suo desiderio di tornare a interpretare Cliff Booth dimostra la forza e il fascino del personaggio. È probabile che il sequel si concentri su ciò che è accaduto allo stuntman dopo gli eventi narrati da Quentin Tarantino e dopo l'omicidio di Sharon tate sventato da Booth e dall'amico Rick Dalton, che potrebbe comparire in un cameo se Netflix troverà l'adeguato accordo economico con Leonardo DiCaprio. Al momento non è ancora chiaro quali altri personaggi del film originale o del passato di Cliff potrebbero comparire, quindi restiamo in attesa di nuovi aggiornamenti.

Brad Pitt con Leonardo DiCaprio e Al Pacino

World of Reel ha, inoltre, rivelato che sarebbe stato lo stesso Brad Pitt a proporre a Netflix l'idea di coinvolgere David Fincher. I due hanno una lunga storia comune alle spalle, avendo collaborato in precedenza a Seven, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button. Tarantino, che di solito dirige le proprie sceneggiature, si sarebbe detto disponibile a fare un passo indietro per Fincher, un cambiamento raro che conferisce a questo progetto un'identità distinta e probabilmente unica.

A differenza dell'originale del 2019, che è stato un'importante uscita cinematografica, questo sequel sarà rivolto al pubblico di Netflix, con cui David Fincher ha un brillante accordo che ha fruttato pellicole come Mank e The Killer. Le riprese di The Continuing Adventures of Cliff Booth dovrebbero prendere il via a luglio, in vista di una possibile uscita nel 2'26.