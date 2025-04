Leonardo DiCaprio: Netflix gli ha offerto 3 milioni per un cameo nel sequel di C'era una volta a... Hollywood?

Qualche settimana fa è stato annunciato il coinvolgimento di David Fincher in un sequel (molto libero, a dirla tutta) di C'era una volta in... Hollywood che vedrà il ritorno di Brad Pitt nei panni dello stuntman Cliff Booth. Fincher raccoglierà l'eredità di Quentin Tarantino per conto di Netflix riesumando quello che avrebbe dovuto essere il suo decimo e ultimo film, e utilizzerà la sua sceneggiatura.

In molti si chiedono se anche la star di C'era una volta in... Hollywood, Leonardo DiCaprio, tornerà nel ruolo di Rick Dalton. Secondo World of Reel il divo sarebbe piuttosto riluttante e i suoi tentennamenti starebbero facendo innervosire i dirigenti di Netflix.

Secondo The Hot Mic, lo streamer avrebbe offerto a DiCaprio 3 milioni di dollari, e questo solo per un giorno di riprese, ma a quanto pare DiCaprio ritterrebbe che la cifra è "troppo bassa". Ricordiamoci che il suo ruolo nel sequel di C'era una volta a... Hollywood dovrebbe limitarsi a un semplice cameo.

Di solito, Leonardo DiCaprio chiede 20 milioni di dollari a film, ma in questo caso, visto che la sua presenza è piuttosto limitata, pare che si dovrà accontentare di molto meno. si vocifera, inoltre, la possibilità di rivedere anche Margot Robbie nei panni di Sharon Tate, ma al momento la notizia è priva di conferma.

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un locale

Un sequel davvero hot

Al momento i dettagli sul sequel di C'era una volta a... Hollywood sono pochi. Il progetto riunisce Brad Pitt con David Fincher anni dopo successi come il thriller seminale Se7en, il cult Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button.

Il film in arrivo segna la prosecuzione della fervida collaborazione tra David Fincher e Netflix dopo i successi del film in costume sulla Old Hollywood Mank e del violento thriller The Killer, con Michael Fassbender.

Leonardo DiCaprio danza sul set di uno spot pubblicitario

Come anticipato nel corso del podcast The Big Picture da Sean Fennessey: "Non dovrebbe essere considerato un vero sequel, ma un seguito che ha dei legami con il film, ma non è la stessa cosa... Mi sono stati citati come esempi film come Marlowe indaga, l'adattamento di Raymond Chandler che ha come star Humphrey Bogart ed è ambientato nello stesso mondo di Marlowe il poliziotto privato, il film del 1975 di Robert Mitchum, perché hanno lo stesso personaggio in quel film. Ma sono attori diversi, registi differenti, e la storia si svolge in una diversa linea di temporale. Sono diversi".

Per adesso Netflix che le riprese prenderanno il via a luglio. Ma quando sarà ambientata la storia? "Per quel che ne so, saranno ulteriori avventure di Cliff Booth" ha spiegato Fennessey. "L'unica informazione importante che ho scoperto, e penso sia confermata, è che il film si svolge nel 1977, circa otto anni dopo gli eventi raccontati in C'era una volta a... Hollywood. Quindi un periodo diverso nella vita di Cliff Booth".