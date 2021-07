C'era una volta a... Hollywood, perché la scena preferita di Quentin Tarantino nello script non è nel film

Quentin Tarantino ha svelato il motivo per cui la sua scena preferita della sceneggiatura di C'era una volta a... Hollywood non è presente nel film. Un altro taglio doloroso per l'eclettico e debordante cineasta.

C'era una volta a... Hollywood: un'immagine del teaser trailer

In un'intervista esclusiva con il podcast ReelBlend di CinemaBlend, Quentin Tarantino ha indicato la sua scena preferita della sceneggiatura originale di C'era una volta a... Hollywood, che ora può essere gustata nella versione romanzata disponibile in libreria dal 1 luglio. La scena vede Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) e Trudi Fraser (Julia Butters) - la ragazza che l'attore incontra sul set di Lancer - che hanno una conversazione telefonica piuttosto emozionante, e Quentin Tarantino ha spiegato perché fosse così legato a questa scena:

"Quella era la mia scena preferita nella sceneggiatura. Rifiutavo a priori l'idea che non sarebbe stata presente nel film. Penso che sia stata probabilmente la scena preferita tra tutte quelle girate da Leo. Eravamo in lacrime. È stata l'unica volta... ogni tanto, mentre giravo quella scena, mi si riempivano gli occhi di lacrime e non vedevo più niente. Julia Butters piangeva ogni volta che finivamo un ciak. Eravamo davvero orgogliosi di quella sequenza".

C'era una volta a... Hollywood: le citazioni al cinema e serie tv nel film di Tarantino

Se Tarantino era così orgoglioso della scena e gli attori funzionavano così bene, perché la sequenza non è sopravvissuta al montaggio? A quanto pare Quentin Tarantino aveva una buona ragione per tagliarla, come rivela:

Quentin Tarantino e Brad Pitt sul set di C’era una volta a… Hollywood

"Il motivo per cui non è nel film è che è duplice. Sembra il finale del film. Che in realtà poteva funzionare nella sceneggiatura, perché nella sceneggiatura ho considerato tutto ciò che accade a febbraio come parte di una struttura in tre atti. E poi le cose che accadono la notte dell'omicidio come epilogo. Ma quello era il modo sbagliato di pensarci. Una volta che abbiamo iniziato a mettere insieme il film, le cose che accadono ad agosto non sono un epilogo. È il terzo atto. Dobbiamo vederla in questo modo. E così, la scena è stata eliminata. Intendiamoci, era fantastica, non si tratta degli attori. Ma quando abbiamo messo insieme il film ci siamo resi conto dopo lo Spahn Ranch, che conclude la sezione di febbraio. Questa è la fine. E ora non possiamo finire solo con lo Spahn Ranch. Quindi l'idea è che, dopo lo Spahn Ranch, dobbiamo concludere febbraio il prima possibile. E poi una volta che lo facciamo, allora passiamo ad agosto".

Margot Robbie: "Scrissi una lettera a Quentin Tarantino prima di C'era una volta a... Hollywood"

Vista la durata di 2 ore e 40 minuti, C'era una volta a... Hollywood è comunque un film lungo e lo stesso Tarantino era consapevole di dover sacrificare alcune parti, per quanto ben girate, per dare coesione all'insieme. Guardando il film, è facile vedere come l'inclusione della conversazione telefonica avrebbe interrotto il flusso della storia. Il segmento dello Spahn Ranch non è un finale appropriato per la sezione di febbraio, quindi ha senso che qualsiasi scena estranea non direttamente correlata allo spostamento della storia venga tagliata, come ammette lo stesso Tarantino:

"Succede spesso nei film. Sei costretto a tagliare scene che sono davvero fantastiche. Ma la linea temporale si impone sul taglio. E se la scena non fa parte di quella linea temporale, allora non importa quanto la scena sia buona, la devi buttare".