Margot Robbie: "Scrissi una lettera a Quentin Tarantino prima di C'era una volta a... Hollywood"

Margot Robbie ha ricordato di aver scritto una lettera a Quentin Tarantino per dirgli che le sarebbe piaciuto recitare in uno dei suoi film, ancora prima di essere scelta da lui per C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo lavoro del regista.

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in un'immagine del teaser trailer

Questa settimana Margot Robbie ha rilasciato una lunga intervista a Women's Health, all'interno della quale ha parlato sia della sua carriera che delle sue preferenze culinarie. L'attrice 30enne ne ha quindi approfittato per raccontare un aneddoto legato a Quentin Tarantino, regista che l'ha diretta in uno dei suoi film più recenti, C'era una volta a... Hollywood. Robbie ha infatti ammesso di aver scritto una lettera al regista ancora prima di essere scelta per il film che l'ha vista recitare al fianco di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Il suo intento era quello di esprimere a Quentin Tarantino tutta la stima che prova nei suoi confronti e dirgli che le sarebbe piaciuto far parte di uno dei suoi film. Risulta quindi ancora più facile immagine l'entusiasmo da lei provato nel momento in cui il cineasta statunitense l'ha scelta per interpretare il ruolo di Sharon Tate nel suo più recente lungometraggio, candidato in totale a dieci Oscar e vincitore di due statuette, una per il Miglior attore non protagonista (Brad Pitt) e l'altra per la Miglior scenografia (Barbara Ling e Nancy Haigh).

C'era una volta a... Hollywood, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie e Brad Pitt al photocall di Cannes 2019

Margot Robbie ha ricordato di aver provato molta eccitazione nel momento in cui ha realizzato che avrebbe avuto l'opportunità di lavorare con Quentin Tarantino, spiegando di aver trascorso il suo tempo sul set ad assorbire le sue conoscenze. "Quando ho avuto la possibilità di lavorare con Quentin Tarantino in C'era una volta a... Hollywood ero così eccitata. È uno dei più grandi registi di tutti i tempi e gli avevo anche scritto una lettera dicendogli che mi sarebbe piaciuto recitare in uno dei suoi film. Una volta sul set, mi sono assicurata di aver assorbito da lui tutta la conoscenza che potevo. Se vuoi qualcosa, chiedilo: la cosa peggiore che le persone possono dire è no", ha dichiarato Robbie a Women's Health.

Sempre nel corso dell'intervista, Margot Robbie ha anche detto che a fine giornata le piace rilassarsi con una birra fresca ed un hamburger. "Il cibo è molto importante per me. Adoro gli hamburger e le patatine fritte, che ordino sempre con una pinta di birra", ha raccontato l'attrice di Tonya, spiegando anche come le sue abitudini culinarie siano cambiate da quando vive nel Regno Unito: "Da quando ho casa a Londra, adoro il ristorante e bar messicano La Bodega Negra a Soho. Tutto quello che ho mangiato lì è stato fantastico e mi hanno preparato il miglior margarita che abbia mai bevuto". Infine, Margot Robbie ha descritto la sua colazione ed una sana abitudine che la accompagna durante la giornata: "La colazione di solito è costituita dal porridge e nel corso della mattinata bevo un frullato che stimola l'immunità. Per tutto il giorno, poi, sorseggio un tè: ne sono ossessionata da quando vivo nel Regno Unito".