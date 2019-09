C'era una volta a... Hollywood: Quentin Tarantino ha tagliato "una delle migliori scene mai scritte"

L'interprete di Charles Manson in C'era una volta a... Hollywood ha rivelato che Quentin Tarantino ha tagliato una delle migliori scene mai scritte in cui era presente anche lui.

Quentin Tarantino avrebbe tagliato da C'era una volta a... Hollywood una delle migliori scene mai scritte, scena che coinvolgeva Charles Manson.

C’era una volta a… Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un'immagine del film

Una delle sorprese di C'era una volta a... Hollywood riguarda la presenza ridotta di Charles Manson, interpretato dall'attore australiano Damon Herriman. Quentin Tarantino aveva avvisato per tempo i fan dichiarando che il suo non sarebbe stato un film su Charles Manson, ma in molti si aspettavano che il leader della Manson Family ricoprisse un ruolo di maggior rilievo. Così non è stato.

Charles Manson compare brevemente in un scena in cui si avvicina alla proprietà di Sharon Tate (Margot Robbie), ma questo è l'unico momento in cui lo vediamo. Per il resto, a parlare di lui sono gli altri membri della Manson Family. Damon Herriman ha spiegato in un'intervista a Collider che poco della sua performance è stato tagliato, ma di questo poco faceva parte una scena considerata dall'attore una delle migliori di Quentin Tarantino.

"Non avevo molte sequenze. Il primo montaggio durava quatto ore e 20 minuti, era ovvio che Quentin dovesse tagliare molto altro. Tutti hanno perso alcuni momenti, incluse alcune scene che riguardavano Charles Manson. Forse un giorno le vederete. Non posso descrivere la scena, ma posso dire che era una delle cose migliori che Quentin abbia realizzato. Era scritta benissimo."

Damon Herriman aggiunge: "C'era una scena, penso fosse una delle scene migliori che abbia mai letto nella mia vita. Spero che quella scena venga diffusa. Non so se questo succederà. Quentin ha mostrato interesse per realizzare una versione più lunga di alcuni suoi vecchi film. Credo che questo film sarebbe perfetto per un'operazione simile."

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in una scena

Lo stesso Brad Pitt ha confermato l'arrivo su Netflix di una versione estesa di C'era una volta a... Hollywood ripetendo l'esperimento di The Hateful Eight. La speranza di vedere la scena magnificata da Damon Herriman è ancora viva.

C'era una volta a... Hollywood è in sala dal 18 settembre, qui potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.