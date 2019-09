C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt conferma la versione extended su Netflix

C'era una volta a... Hollywood potrebbe arrivare su Netflix in una versione estesa, e Brad Pitt ha confermato questa voce che gira da settimane.

Poco dopo che Sony ha iniziato la distribuzione di C'era una volta a...Hollywood di Quentin Tarantino nei cinema americani, sono iniziate a circolare indiscrezioni sulla possibilità di vedere una versione estesa del film su Netflix. Quest'ipotesi pare che possa diventare presto realtà, come confermato da Brad Pitt.

Brad Pitt interpreta lo stunt-man Cliff Booth nel film di Tarantino ha parlato in questi termini a Kyle Buchanan del New York Times:"Tarantino pensa che sia un'idea entusiasmante. Hai l'esperienza cinematografica esistente ma puoi effettivamente inserire più contenuti nel formato serie". Un'operazione simile Tarantino la fece lo scorso aprile, pubblicando su Netflix una nuova versione di The Hateful Eight, in formato miniserie:"Era davvero intrigante. Il film esiste come film ma se dovessi usare tutto il girato che abbiamo e vedere se posso metterlo insieme in forma di episodio era un gioco da provare".

Come riportato da IndieWire, il primo montaggio di Tarantino ha portato C'era una volta a... Hollywood ad una durata di quattro ore e venti minuti mentre la versione cinematografica è scesa a due ore e quaranta minuti.

Molte scene sono state tagliate, come quella di Sharon Tate (Margot Robbie) che compie una nuotata, e altre scene con Tim Roth nei panni di Jay Sebring, James Marsden nelle vesti di Burt Reynolds e Danny Strong nel ruolo di Dean Martin.