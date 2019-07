C’era una volta a… Hollywood di Quentin Tarantino: i 10 film da vedere prima dell’uscita

Prima di C'era una volta a... Hollywood ci sono almeno 10 film da vedere, secondo Quentin Tarantino. Il nono lungometraggio del regista si prepara a invadere le sale americane a partire dal 26 luglio (19 settembre per l'Italia), dopo essere stato presentato in concorso a Cannes lo scorso maggio.

Quentin Tarantino, cineasta cinefilo per antonomasia, in questa sede ha dichiarato più del solito il proprio amore per la settima arte, ambientando la vicenda a Hollywood e dintorni nel 1969 e facendo interagire i propri personaggi con persone realmente esistite, tra cui Charles Manson e Sharon Tate. Pertanto, come preparazione alla visione, il regista losangelino ha stilato una lista ideale di dieci titoli da vedere o rivedere assolutamente per apprezzare ancora meglio l'atmosfera del suo nuovo film. Neanche a dirlo: sono quasi tutti risalenti al periodo in cui è ambientato C'era una volta a... Hollywood.

Non può mancare all'appello Easy Rider, la pellicola di culto che arrivò nelle sale nel 1969 e segnò la nascita della cosiddetta New Hollywood. Dello stesso anno sono due commedie su rapporti interpersonali un po' complicati, ossia Fiore di cactus e Bob & Carol & Ted & Alice. Sempre del 1969 è L'amante perduta, esordio in lingua inglese del cineasta transalpino Jacques Demy.

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

Risale invece al 1968 Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm, che ha un ruolo importante all'interno del film di Tarantino: Sharon Tate, che aveva una parte minore nella pellicola, va ad una proiezione per sondare le reazioni del pubblico. Sempre del 1968 è il film britannico Hammerhead, storia di spionaggio il cui attore protagonista fece il salto di qualità dalla TV al cinema, come spera di fare il personaggio di Leonardo DiCaprio.

Un'altra ispirazione per la figura di Rick Dalton è l'interprete principale del western Arizona Raiders (in italiano I pistoleri maledetti), così come Cliff Robertson in Battle of the Coral Sea (in italiano La battaglia del Mar dei Coralli). L'altro western consigliato da Tarantino è Gunman's Walk (in italiano Il sentiero della violenza) del 1958, mentre l'ultimo film della lista, uscito nel 1970, è L'impossibilità di essere normale, altro precursore della New Hollywood.

Ricapitolando, dunque, se volete arrivare preparatissimi al 19 settembre per comprendere tutti (o quasi) i riferimenti che Tarantino ha disseminato in C'era una volta a... Hollywood (e se volete arrivare ancora più preparati trovate qui la nostra recensione), allora dovete guardare: