C'era una volta a... Hollywood, Leonardo DiCaprio: "Usare il lanciafiamme è stato un incubo"

C'era una volta a... Hollywood mostra Leonardo DiCaprio impegnato a usare un lanciafiamme e l'attore ha svelato quanto sia stato complicato girare quei momenti del film.

Parlando della riprese del lungometraggio diretto da Quentin Tarantino, la star ha spiegato: "Il primo giorno che ho usato quel lanciafiamme è stato davvero difficile perché avevano creato questa specie di canale. E, a proposito, tutti gli stuntmen più grandiosi nella storia di questa città si sono presentati sul set per quella scena, è stato fantastico".

Leonardo DiCaprio - tra i possibili attori candidati agli Oscar 2020 - ha aggiunto: "Ho dovuto realmente colpirli con un vero lanciafiamme e bruciarli tutti. Ho iniziato a sentirmi veramente in colpa nei loro confronti, ma poco dopo mi sentivo male per me stesso perché quel calore mi ritornava proprio in faccia. Ho iniziato quel giorno ad avere mal di testa cronici. Sapevo che avrei dovuto realizzare altre scene con il lanciafimme, ma quella era almeno ambientata all'aria aperta".

Brad Pitt ha commentato sulla situazione: "Mi è venuto da ridere quando l'ho vista sul foglio di chiamata. Diceva 'LDC prove lanciafiamme'. Ho pensato 'Oh, sarà una situazione schifosa'".

Tra i segreti rivelati dal cast durante un evento che si è svolto a Los Angeles c'è stata anche la spiegazione che lo scontro tra Cliff Booth e Bruce Lee è stato girato in un unico ciak. Mike Moh, interprete della star delle arti marziali, ha spiegato: "Nella giornata di domenica dovevamo occuparci delle prove della scena e stavamo per andarcene quando Quentin mi ha preso da parte. Ha detto 'Mike, per quanto riguarda il modo in cui gireremo questa scena, ho un'idea precisa di come la faremo e sarà con un piano sequenza. E l'intera scena sarà su di te in modo che potrò girarla come voglio'. E ha aggiunto 'Quindi non fare casini'. E l'ho guardato e ho replicato 'Ha assunto la persona giusta, Mr. Tarantino'".