C'era una volta a... Hollywood: Leonardo DiCaprio ha convinto Tarantino a riscrivere la sua miglior scena

Leonardo DiCaprio ha convinto Quentin Tarantino a riscrivere la miglior scena del suo personaggio, Rick Dalton, in C'era una volta a... Hollywood. La rivelazione è stata fatta nel corso di un lungo q&a pubblicato su Deadline.

Uno dei momenti più toccanti che riguarda Rick Dalton lo vede conquistare un ruolo secondario in Lancer, sul cui set ha un tenero e divertente confronto con un'attrice bambina concentrata sulla propria carriera. Quentin Tarantino è il primo ad ammettere che gran parte delle idee contenute nella scena provengono dallo stesso DiCaprio:

"Gli ho fornito una lista di attori di quel periodo, ma lui aveva bisogno di qualcosa di più. Alcune delle sue idee mi piacevano, altre no, perché avevo altro in mente, ma alla fine ho dovuto ammettere 'Ok figlio di puttana, hai ragione'. E ho seguito la sua direzione."

Le idee di DiCaprio includono la scena chiave in cui Rick Dalton vien preso dall'ansia di fronte a regista e cast e si dimentica le sue battute: "Leo ha detto 'Devo dimenticarmi le battute. Io volevo solo fare la mia scena di Lancer nel modo in cui si gira un Western entrando dalla porta di servizio" ricorda Tarantino "ma lui ha detto 'So che devo mandare a monte questa scena, so che sarebbe giusto per il personaggio. Io la vedevo come se mi stesse rovinando il divertimento, ma ho accettato e ho detto 'Bene. Ne scriverò una versione, poi gireremo una scena in cui Rick arriva in fondo e una in cui si dimentica le battute, sapendo che in sala di montaggio decido io. La seconda versione è nel film, ho capito che dovevo assolutamente inserirla. Leo aveva ragione, è stato fantastico e la sua idea ha funzionato a meraviglia."

In un primo tempo Tarantino e DiCaprio volevano inserire in C'era una volta a... Hollywood una scena in cui Rick Dalton distrugge il suo trailer per la frustrazione, Tarantino la chiamava la 'sequenza Travis Bickle'. "Era chiaro nel film che il peggior nemico di Rick è Rick stesso. Non sta affrontando un team di cattivi in un Western, i suoi cattivi sono i suoi demoni. Quando fa quella camminata alla Mucchio Selvaggio sul set di Lancer, sta affrontando un esercito messicano che è lui stesso. Questo è il cuore della parte centrale del film, se me lo chiedete, l'intero arco narrativo del suo personaggio di questa sezione".

