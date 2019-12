C'era una volta a... Hollywood: John Travolta ha trovato un errore storico nel film di Tarantino

John Travolta avrebbe scovato un errore storico contenuto in C'era una volta a... Hollywood, nuovo film dell'amico Quentin Tarantino ambientato nella fabbrica dei sogni di Hollywood del 1969.

C'era una volta a... Hollywood: Leonardo DiCaprio in una scena d'azione

John Travolta non è solo un amico e collaboratore di Quentin Tarantino, ma è anche uno spettatore attento dei suoi film, come ha dimostrato di recente. Dopo essersi recato al cinema a vedere C'era una volta a... Hollywood, però, il divo si è imbattuto in un errore inaspettato che ha rivelato nel corso di un q&a su The Fanatic, il suo nuovo film.

"Leonardo DiCaprio, che interpreta Rick Dalton, sta tornando a casa dall'Italia o da dove si trovava e il narratore dice che ha preso un Boeing 747. Ebbene, nel febbraio 1969 il 747 stava facendo i test, ma è entrato in servizio solo nel gennaio 1970, nove mesi dopo. Avrebbe dovuto essere su un Boeing 707!"

C'era una volta a... Hollywood: le citazioni al cinema e serie tv nel film di Tarantino

L'errore non è passato inosservato da John Travolta, che possiede il brevetto di pilota di aerei di linea ed è arrivato a Hollywood proprio nel 1969, ma la ricostruzione realizzata da Quentin Tarantino lo ha comunque impressionato moltissimo, come confessa lui stesso:

"Ricordo che ero in città quando tutto ciò è accaduto. Ricordo di essere stato davvero spaventato dall'omicidio di Sharon Tate. Il film mi ha riportato in mente un sacco di ricordi, ero lì insieme a un sacco di altra gente e questo è il potere del cinema di Quentin Tarantino. Come ha fatto con Bastardi senza gloria, è in grado di riparare la nostra storia".

Da C'era una volta a... Hollywood a Bastardi senza Gloria: quando il cinema di Tarantino redime la storia