C'era una volta a... Hollywood: Jennifer Jason Leigh torna a collaborare con Quentin Tarantino per l'audiobook

L'interprete di The Hateful Eight, Jennifer Jason Leigh, torna a collaborare col regista Quentin Tarantino in veste di voce narrante dell'audiobook C'era una volta a... Hollywood, primo romanzo del regista che amplia le vicende del film.

C'era una volta a... Hollywood: Brad Pitt, DiCaprio e Al Pacino in una scena

Quentin Tarantino ha trasformato il suo film in una novellizzazione, il suo primo romanzo, C'era una volta a Hollywood, uscirà in Italia con La nave di Teseo a fine giugno. L'audiobook di C'era una volta a Hollywood, che sarà lungo 11 ore, è già disponibile per il pre-ordine.

"Il tanto atteso primo lavoro di finzione letteraria di Quentin Tarantino - allo stesso tempo esilarante, delizioso e brutale - è il romanzo sempre sorprendente, a volte scioccante, basato sul suo film vincitore dell'Oscar", si legge nella sinossi del libro. "Rick Dalton: una volta aveva la sua serie TV, ma ora Rick è un villain sbiadito che affoga i suoi dispiaceri nel whisky. Una telefonata da Roma cambierà il suo destino o lo suggellerà per sempre? Cliff Booth: la controfigura di Rick e lo stuntman più famigerato su qualsiasi set cinematografico perché è l'unico che potrebbe averla fatta franca dopo aver commesso un omicidio. Sharon Tate: ha lasciato il Texas per inseguire il sogno di diventare una star del cinema e ci è riuscita. Le giornate dell'attrice adesso scorrono a Cielo Drive, sulle colline di Hollywood. Charles Manson: l'ex detenuto ha convinto un gruppo di hippy fuori di testa di essere il loro leader spirituale, ma darebbe tutto ciò che ha per diventare una star del rock'n roll. Hollywood 1969: avreste dovuto esserci."