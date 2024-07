Cattivissimo Me 4 ancora primo al box office USA, debutto fenomenale per l'horror Longlegs

Forte del record conquistato nei giorni scorsi, che lo ha reso il franchise di animazione con i maggiori incassi di tutti i tempi, Cattivissimo Me 4 prosegue la sua marcia trionfale al botteghino americano incassando altri 44,6 milioni che lo portano a superare i 211 milioni in due settimane. Più solido che mai l'amore del pubblico a stelle e strisce per Illumination e Universal, forti di un successo stellare che ha permesso al "malefico" Gru e agli adorabili Minions di entrare nei cuori negli spettatori.

E stellare è il debutto di Longlegs, horror indie con Nicolas Cage su un agente dell'FBI sulle tracce di un serial killer, che ha incassato la fenomenale cifra di 22,6 milioni di dollari, superando facilmente Fly Me to the Moon, commedia romantica da 100 milioni di dollari con due delle stelle più brillanti di Hollywood a guidare il cast. Alcune recensioni entusiastiche e un'intensa campagna di marketing virale hanno aiutato il film diretto da Oz Perkins e interpretato da Maika Monroe a incassare oltre 22 milioni da 2.510 sale, segnando una notevolissima media per sala di 9.003 dollari.

Terzo, Inside Out 2 vede incassi continuare a lievitare grazie ai 20 milioni raccolti nel weekend che portano il film a un totale domestico di 572,5 milioni. Inoltre Inside Out 2 è il primo film dell'anno a superare il miliardo di dollari al box office mondiale. Diretto da Kelsey Mann, il sequel animato introduce un cast completamente nuovo di emozioni che vengono portate nel quartier generale quando la giovane eroina della storia, Riley, diventa adolescente. Gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto non sono così sicuri di come sentirsi di fronte all'arrivo di ansia, invidia, noia e imbarazzo.

Crescono anche gli incassi di A Quiet Place: Giorno 1, quarto con altri 11,8 milioni che portano il film a 116,2 milioni in tre settimane. Performance impressionante soprattutto tenendo conto dell'assenza dal prequel sia del regista e creatore del franchise John Krasinski che della protagonista Emily Blunt. Come rivela la nostra recensione A Quiet Place: Giorno 1, la pellicola che racconta l'origine dell'invasione aliena che ha costretto il mondo al silenzio per sopravvivere vede protagonisti Lupita Nyong'o e Joseph Quinn.

E veniamo al flop di Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna. Il fascino di Scarlett Johannson e Channing Tatum a poco serve visto che il film, costato più di 100 milioni, non sembra aver colpito più di tanto il pubblico americano, segnando un debutto di soli 10 milioni da 3.356 sale, con una media media per sala di 2.979 dollari.