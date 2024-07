Fly Me To The Moon: il film con Scarlett Johansson è un flop clamoroso. Tutti i dettagli

Fly Me To The Moon è già uno dei più clamorosi flop dell'anno cinematografico ed Apple Tv+ ha immediatamente preso provvedimenti per cambiare la sua strategia promozionale per i film che passano dal grande schermo.

Fly Me to the Moon si prepara ad essere il più grande, clamoroso, flop di questo nuovo anno cinematografico. Infatti, i soli 875.000 dollari di incasso, durante la proiezione in anteprima, a paragone di un budget di 100 milioni di dollari sono un vero disastro. Gli incassi del film diretto da Greg Berlanti sono, per il momento, quelli registrati fino a giovedì, ma se - come è prevedibile - questo sarà l'andamento del film (che ha ricevuto anche pessime recensioni) in futuro non sarà per niente roseo.

La commedia d'epoca prodotta da Apple Tv+, con Scarlett Johansson e Channing Tatum, è in programmazione in 3300 località questo fine settimana, ma non si è vista quasi nessuna pubblicità. Soprattutto, se si considera che in molti non sapevano nemmeno dell'esistenza del film fino a poco tempo fa.

Fly Me To The Moon: un flop annunciato?

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna - Scarlett Johansson, Woody Harrelson in una foto

Non c'è da stupirsi che Apple TV+ abbia recentemente licenziato il suo responsabile marketing. La piattaforma streaming, quando si tratta di proiettare i film nelle sale cinematografiche, non dimostra una grande abilità promozionale. Già all'inizio dell'anno con "Argylle" aveva subito un duro colpo, sia di critica che di pubblico.

Fly Me to the Moon, recensione: Scarlett Johansson, Channing Tatum o di come vendere l'idea dell'America

I critici di Cahiers du Cinema sembrano amare il film. Mercoledì scorso gli hanno assegnato una recensione entusiastica, lodandolo come "un film che difende l'autenticità e l'idealismo in un'epoca di contenuti generati dall'intelligenza artificiale", ma sono tra i pochi a elogiare il film.

Un gran peccato perché l'alchimia tra Scarlett Johansson e Chunning Tatun sullo schermo è perfetta, e Fly Me To The Moon poteva rappresentare un'occasione per Apple Tv+ visto anche le tematiche trattate.