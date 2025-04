Thunderbolts*: il significato dell'asterisco nel titolo è stato finalmente svelato

Thunderbolts sarà il prossimo film dei Marvel Studios ad approdare nelle sale cinematografiche, in Italia uscirà il 30 aprile, ma c'è un interrogativo che ossessiona i fan fin dal suo annuncio ufficiale: il significato dell'asterisco inserito alla fine del titolo.

Dopo che alcune proiezioni esclusive si sono svolte negli Stati Uniti, sono cominciati a trapelare gli spoiler, comprese le descrizioni delle scene post-credits. Ovviamente, non poteva mancare all'appello anche la risoluzione del mistero legato all'asterisco del titolo, trapelato anch'esso su Reddit. Ovviamente, ATTENZIONE SPOILER: vi invitiamo a non proseguire con la lettura di questo articolo se non volete rovinarvi la sorpresa in sala.

A proposito dell'asterisco. Sebbene non facesse parte del titolo quando Thunderbolts è stato annunciato per la prima volta, la sua aggiunta è stata un grande argomento di discussione tra i fan del MCU per diversi mesi. Gli scoop sui social media si sono affrettati a dichiarare di aver scoperto la verità, affermando che si trattasse di un modo per rinviare ai "Nuovi Vendicatori".

Il significato dell'asterisco finale nel titolo svelato

Un'immagine di Sentry dal trailer di Thunderbolts*

Si dà il caso che avessero ragione. L'asterisco nel titolo di Thunderbolts sta effettivamente per Nuovi Vendicatori*, e secondo quanto riferito la squadra ha ricevuto il soprannome in una title card che promette il ritorno di loro e del "Bob" di Lewis Pullman.

Tutti i Thunderbolts al centro della scena

Il concetto di Nuovi Vendicatori (New Avengers) è stato introdotto per la prima volta da Brian Michael Bendis dopo l'evento a fumetti Avengers Disassembled. Con la squadra classica scomparsa e la Avengers Mansion in rovina, Capitan America e Iron Man hanno guidato un gruppo di eroi molto diverso, composto da nomi come Spider-Man, Luke Cage, Wolverine e la Sentinella.

Il fatto che i Thunderbolts siano i Nuovi Vendicatori ha senso nel MCU, anche se probabilmente significa che si tratta di un film standalone. Il piano potrebbe prevedere un seguito con una squadra di cattivi che fingono di essere dalla parte dei buoni o addirittura di seguire la strada della Suicide Squad, ma ne dubitiamo.