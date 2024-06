A Quiet Place - Giorno 1, la recensione: quando imparammo a stare in silenzio

A Quiet Place: Giorno 1 ci porta all'inizio dell'invasione in un film essenziale ed asciutto, in linea con una saga che ci ha sempre colpiti per atmosfera e per la forza dell'idea. Protagonista Lupita Nyong'o.

C'è un dettaglio, un singolo momento vissuto durante la proiezione stampa di A Quiet Place: Giorno 1 che ci fa capire quanto forte sia l'idea, e quanto il nuovo film riesca a sostenerla a dovere: nel mezzo di una scena di tensione e di caccia delle creature che hanno invaso il nostro pianeta, l'orologio smart di chi vi sta scrivendo ha emesso una notifica e la mano è corsa a coprire il quadrante per zittirlo. È stata la conferma di uno spunto, quello alla base della saga avviata da John Krasinski nel 2018, di grande impatto immaginifico e dalle enormi potenzialità narrative che inevitabilmente la produzione ha l'intenzione di sfruttare ancora (e ancora?). E lo fa proprio Krasinski, qui co-autore della storia con il regista Michael Sarnoski (già autore del buon Pig), riprendendo le stesse suggestioni e spostandole in un momento diverso dell'evoluzione del racconto di A Quiet Place: alle origini di tutto.

La trama che ci porta all'inizio dell'invasione

I protagonisti in strada a New York

E quelle origini, quell'incipit di un'invasione che ben conosciamo, piomba a New York, seguendo la protagonista Sam, malata terminale in gita con altri pazienti dell'istituto in cui è ricoverata nel corso di una escursione in città con lo scopo di assistere ad uno spettacolo teatrale e, soprattutto per la donna, approfittare per mangiare una buona pizza. Ed è proprio mentre sono nelle vie caotiche della città che tutto inizia, in modo suggestivo e drammatico, con scie di fuoco nel cielo e l'arrivo degli esseri che abbiamo conosciuto nei due precedenti film della serie: uno dopo l'altro, i passanti in preda al panico vengono attaccati ed eliminati, lasciando ben poco margine di dubbio: i predatori seguono i rumori che emettono e l'unica salvezza è non produrre suoni.

Vietato urlane in A Quiet Place: Giorno 1

Dopo un inizio che traspare la nostra rumorosa normalità, le peculiarità della saga prendono il sopravvento e i sopravvissuti devono muoversi e comunicare cercando di non causare alcun tipo di rumore. Vietato parlare, ovviamente, ma anche calpestare qualcosa che possa rompersi, sbattere contro oggetti o qualunque possibile evento che possa attirare l'attenzione dei mostri che stanno invadendo il nostro pianeta.

Enjoy the Silence. La splendida atmosfera di A Quiet Place: Giorno 1

Torna, preponderante e in maniera sempre efficace, lo spunto base della saga di A Quiet Place con quell'atmosfera unica che accompagna la storia che ci viene raccontata. Se da una parte manca, ovviamente, la novità, dall'altra è interessante come la tematica venga introdotto sin dalla didascalia iniziale, che sottolinea come New York produca un quantitativo di decibel costante pari a quello di un essere umano che urla. Una semplice nota introduttiva, mentre il rumore di fondo monta e diventa opprimente, che tratteggia da subito il contesto in cui ci andremo a muovere e del mondo che abbiamo creato e in cui ci troviamo a vivere costantemente, soprattutto se siamo cittadini di una metropoli affollata e caotica. In questo, pur mancando della novità che poteva avere il primo film, A Quiet Place: Giorno 1 riesce ad aggiungere un ulteriore livello di lettura ai presupposti della saga.

Lupita Nyong'o è Sam nel terzo capitolo della saga

Ma, parallelamente, il film ci coinvolge con una protagonista riuscita e intrigante, ben interpretata da una brava Lupita Nyong'o: la sua Sam è forte, decisa ed emozionante per costruzione e sviluppo, e ben si accompagna al comprimario Eric di Joseph Quinn, che ritroviamo con piacere dopo averlo amato in Stranger Things. Se loro due funzionano e reggono bene la costruzione narrativa ed emotiva del film, accompagnati dal magnifico gatto di Sam che rischia più volte di rubare la scena, è un certo un peccato che le altre figure che ruotano attorno a loro fatichino a trovare spazio e approfondimento, anche nel caso del Henri di Djimon Hounsou, che pure si presenta come personaggio dalle buono potenzialità.

Uno sviluppo essenziale ma efficace

Djimon Hounsou nel ruolo di Henri

Se possiamo considerare un difetto l'essenzialità della scrittura e la mancanza d'approfondimento, è in realtà la naturale conseguenza di una costruzione narrativa asciutta e diretta, che scende in lungaggini che avrebbero diluito le tempistiche dell'azione e della tensione, annacquandone la resa: A Quiet Place: Giorno 1 non perde tempo a costruire qualcosa che già conosciamo o spiegare dettagli che i suoi stessi personaggi non conoscono, si limita a seguirli nella loro muta lotta per la sopravvivenza, nel cammino verso una salvezza difficile da raggiungere. Michael Sarnoski, dunque, ci guida in questo percorso imbastendo sequenze che trasmettono ansia e tensione, ma anche momenti toccanti in cui è l'emotività a prendere il sopravvento. E in questo il suo film funziona a dovere, senza strafare e con i tempi giusti per non scivolare mai in momenti di stanca o di noia. Per approfondire il mondo di A Quiet Place siamo sicuri che avremo altre occasioni in futuro, perché lo spunto è troppo potente per non riprenderlo in ulteriori capitoli della saga.