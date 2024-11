Cattivissimo Me 4: una featurette esclusiva celebra l'uscita del film, da oggi a noleggio

Una featurette esclusiva svela i segreti della lavorazione di Cattivissimo Me 4, mentre la pellicola d'animazione è finalmente disponibile per il noleggio su tutte le piattaforme.

I fan di Cattivissimo Me celebrano l'uscita domestica di Cattivissimo Me 4, disponibile da oggi 6 novembre a noleggio in digitale su tutte le piattaforme, incluse Sky Primafila e Mediaset Infinity, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment e Movieplayer.it non può fare a meno di festeggiare l'evento con una featurette esclusiva dedicata alla lavorazione del film.

Insieme alla nuova avventura di Gru e dei Minions, saranno disponibili anche due minifilm mai visti prima, Benny's Birthday e Game Over and Over, disponibili solo su Apple Tv con l'acquisto del film insieme ad una serie di contenuti esclusivi, tra cui le sessioni di registrazione con Steve Carell e Will Ferrell, scene eliminate ed estese e tanti esilaranti extra.

Che cosa accade in Cattivissimo Me 4

Come rivela la nostra recensione di Cattivissimo Me 4, la famiglia del supercattivo Gru, divenuto agente della Lega Anti-Cattivi, si allarga. Gru, Lucy e le loro bambine accolgono un nuovo membro della famiglia, Gru Jr., intenzionato a tormentare il padre, mentre una nuova nemesi costringe la famiglia alla fuga.

Diretto da Chris Renaud e Patrick Delage, Cattivissimo Me 4 è la nuova produzione Illumination Entertainment e Universal, ennesimo successo stellare con un box office globale di oltre 968 milioni di euro. Tra i doppiatori italiani del film spiccano Max Giusti, Stefano Accorsi e Carolina Benvenga.