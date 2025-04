Avengers: Doomsday, Marvel ha confermato quello che tutti sospettavano sui Fantastici 4

La scorsa settimana è stato pubblicato un nuovo trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi. La reazione in rete è stata del tutto positiva, con il filmato che ha superato i 16 milioni di visualizzazioni su YouTube con oltre 440mila like.

Il trailer ha anche mostrato i poteri di allungamento del Silver Surfer di Julia Garner e del Mister Fantastic di Pedro Pascal. Così come ulteriori dinamiche tra i membri della prima famiglia Marvel, un fugace sguardo a Galactus e la distruzione che porterà sul mondo.

La Marvel ha quindi confermato in un comunicato stampa che indicava la lista completa del cast di Avengers: Doomsday che i Fantastici Quattro avranno "ruoli chiave" nel film diretto dai fratelli Russo e con Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino. È difficile pensare a qualcosa di diverso da, beh, ovviamente.

I Fantastici 4 saranno fondamentali nei prossimi film Marvel

Vanessa Kirby è Sue Storm nel trailer de I Fantastici Quattro: Gli Inizi

La Prima Famiglia Marvel sarà chiaramente una parte importante dei prossimi due film sui Vendicatori. Il cattivo principale di questi film è l'arcinemesi della squadra, Victor Von Doom. È quindi ovvio che avranno un ruolo importante nel film. È bello sapere che non appariranno solo in un cameo alla fine di Avengers: Doomsday, ma questo era già abbastanza chiaro da un po'.

I Fantastici 4: Gli Inizi, La Cosa e il robot HERBIE

L'attesissimo film è un reboot dei Fantastici Quattro con un cast tutto nuovo che comprende Pedro Pascal nel ruolo di Reed Richards/Mister Fantastic, Vanessa Kirby nel ruolo di Sue Storm/Donna invisibile, Joseph Quinn nel ruolo di Johny Storm/Torcia Umana e Ebon Moss-Bachrach nel ruolo di Ben Grimm/La Cosa. Sono gli eroi del loro mondo, ma il loro pianeta sarà minacciato da Galactus (Ralph Ineson) e da Silver Surfer (Julia Garner).

I Fantastici 4: Gli Inizi vede protagonisti quattro astronauti trasformati in supereroi dopo l'esposizione ai raggi cosmici nello spazio. Reed Richards (Pedro Pascal) acquisisce la capacità di allungare il suo corpo a lunghezze sorprendenti. Il suo interesse sentimentale, Sue Storm (Vanessa Kirby), ha il potere di diventare invisibile e creare campi di forza. Il fratello di Sue, Johnny Storm (Joseph Quinn), può trasformare il suo corpo in fuoco e anche volare. E Ben Grimm (Moss-Bachrach), il migliore amico di Reed, si è trasformato in La Cosa. Ciò significa enormi massi arancioni per un corpo che gli conferiscono una super forza e una bassa autostima.