Cattivissimo me 4 sempre primo, in aumento le copie di Vermiglio, che rappresenterà l'Italia agli Oscar

Nessuna nuova uscita sembra poter arrestare la corsa al botteghino di Cattivissimo me 4, che festeggia il traguardo dei 16,7 milioni, bene Vermiglio, copie in aumento per la pellicola che rappresenterà l'Italia agli Oscar.

Dopo sei settimane, prosegue la marcia trionfale di Cattivissimo me 4 in vetta alla classifica degli incassi italiani. Nonostante un drastico calo complessivo negli incassi, la pellicola d'animazione targata Illumination Entertainment e Universal incassa 429.000 euro da 338 sale che la portano a un totale da record di 16,7 milioni complessivi. Il franchise animato celebra l'ennesimo successo continuando a incantare il grande pubblico, desideroso di godere della gesta di Gru e dei Minions.

Una scena di Vermiglio

La strategia di Lucky Red nella distribuzione di Vermiglio paga. La pellicola di Maura Vermiglio, Gran Premio della Giuria alla Mostra del Cinema di Venezia, ha aumentato le copie dopo l'annuncio della selezione come candidato italiano nella corsa all'Oscar raggiungendo le primissime posizioni nella classifica Cinetel. Il film chiude il fine settimana al secondo posto con un incasso di 397.973 euro, mantenendo di gran lunga la migliore media per copia (3.344 euro). In due settimane, Vermiglio ha incassato 606.000 euro.

Beetlejuice Beetlejuice scende al terzo posto, ma incassa altri 370.000 euro che lo portano a totalizzare 4,8 milioni complessivi. Risultato di tutto rispetto per il sequel del cult di Tim Burton, accolto con entusiasmo grande pubblico desideroso di rivedere in azione il malefico spiritello di Michael Keaton a fianco delle co-star Winona Ryder e Jenna Ortega, per la prima volta insieme. Per saperne di più potete leggere la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice.

Il prequel animato Transformers One non può certo cantare vittoria. Costato 75 milioni di dollari, l'ultimo capitolo della saga dei Transformers debutta in quarta posizione con un incasso di soli 507.000 euro, 346.000 dei quali raccolti nel solo weekend. Il film di Josh Cooley, che ha all'attivo Toy Story 4, è una storia delle origini incentrata sulle radici dello scontro tra Autobots e Decepticons, come rivela la nostra recensione di Transformers One, ma non sembra riservare nei confronti del pubblico l'appeal dei capitoli live action del miliardario franchise robotico.

Transformers One, il regista progetta una trilogia: "Le storie da raccontare sono tante"

Approfondiamo con la recensione de Il tempo che ci vuole le informazioni sul film di Francesca Comencini, che debutta in quinta posizione con 294.000 di incasso. Presentato in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia, il film parla del rapporto tra la regista e il celebre padre Luigi Comencini, autore di Pinocchio.