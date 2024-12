Cattivissimo Me 4: il blu-ray perfetto per continuare a divertirsi con Gru e i Minions

Non c'erano dubbi. La travolgente simpatia dei Minions ha colpito ancora e anche Cattivissimo Me 4, dopo il grande successo al botteghino (che ha permesso alla saga di diventare il franchise di animazione con i maggiori incassi della storia), sta ora replicando anche in homevideo con ottimi numeri. Appena uscito, infatti, il quarto capitolo della saga di animazione firmata da Illumination Entertainment, si è posizionato nella classifica delle vendite subito alle spalle di Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine.

Gru assieme alla moglie e a Gru Jr.

Noi abbiamo potuto apprezzare il blu-ray Universal distribuito da Plaion Pictures, un prodotto tecnicamente eccellente e notevole anche sul piano dei contenuti speciali, insomma l'ideale per rivivere o scoprire le avventure di Gru, il supercattivo trasformatosi in agente della Lega Anti-Cattivi, alle prese con un nuovo membro della famiglia, Gru Jr., poco intenzionato però ad andare d'accordo con il padre. E nella storia, ovviamente, i Minions hanno ancora un ruolo fondamentale.

Il video: colori abbaglianti, grande profondità e dettaglio incisivo

Il blu-ray di Cattivissimo Me 4

Esaminando il video del blu-ray Plaion di Cattivissimo Me 4, a colpire è soprattutto l'esplosione di colori primari, sempre brillanti e folgoranti, a partire ovviamente dal giallo elettrico dei Minions per andare a un rosso molto intenso. Ma tutto lo spettro cromatico è ben coperto con sfumature curate, colori saturi e ed effetti quasi abbaglianti in alcune scene. Pensare a come questo spettacolo possa essere ulteriormente amplificato in 4K grazie all'HDR, resta purtroppo un'esercizio ipotetico, visto che in Italia non è disponibile la versione in UHD.

Gli spassosi Minions in una scena di Cattivissimo Me 4

Ma già nel blu-ray la visione come detto è eccezionale, non solo a livello cromatico, ma anche per un dettaglio incisivo e per una profondità sempre impressionante, con i vari personaggi che acquistano davvero una dimensionalità praticamente reale. Come detto la definizione è di altissima qualità, con i particolari anche minimi in evidenza, soprattutto quelli degli abiti dei protagonisti. Ma tutti gli elementi del quadro, ambientazioni e personaggi, hanno una consistenza davvero eccellente, mentre in questo contesto non affiorano difetti come banding o altri problemi.

Cattivissimo Me 4, recensione: il ritorno di Gru e l'arrivo dei Mega Minion per un nuovo capitolo della saga

Audio italiano coinvolgente, ma il Dolby Atmos inglese è super

Gru gioca assieme a suo figlio

Sul fronte audio per la traccia italiana bisogna accontentarsi di una traccia in Dolby Digital Plus 7.1, sicuramente di buon livello, efficace, molto coinvolgente nelle scene più movimentate, ma giocoforza inferiore al travolgente Dolby Atmos inglese, che può vantare più profondità, maggior spessore e una notevole dose di potenza in più, a partire dalla riproduzione avvolgente della canzone di Pharrell Williams "Double Life" nella scena iniziale del film. Ribadiamo che l'ascolto nella nostra lingua è comunque godibile e appagante, con un asse posteriore adeguatamente sfruttato, soprattutto nelle musiche, ma quello in inglese offre un'esperienza più immersiva, con bassi profondi, energia al top e direzionalità ancora più chirurgica.

Gli extra: 80 minuti di materiale con due divertenti mini-film

Un'esilarante scena di Cattivissimo Me 4

Ottimo e abbondante il reparto extra, con circa un'ora e venti minuti di materiale. Si parte innanzitutto con due divertenti mini-film: il primo è Un game over dopo l'altro (4' e mezzo), nel quale i Minions scoprono la capacità di controllarsi l'un l'altro attraverso un controller, scatenando il caos; il secondo è Il compleanno di Benny (4'), con il protagonista che si ritrova intrappolato in un loop temporale di una festa in stile Minion. Si prosegue con una serie di otto scene tagliate, estese o alternative (in totale circa 13'), quindi Dialoghi cattivissimi (4'), con Steve Carell, Will Ferrell e il resto dei doppiatori al lavoro.

I Minions in una scena del film

Troviamo poi Conosci il cast (22') con i vari attori che danno la voce ai protagonisti che parlano dei loro personaggi, a seguire Il making of (11') con cast e troupe che oparlano della creazione della storia e e del processo di animazione. Si prosegue con Il finimondo dei Mega Minions (4' e mezzo) con lo sviluppo di alcuni Minions molto particolari, quindi La galleria delle canaglie (4') con una carrellata dei cattivi della saga identificati grazie al software di riconoscimento facciale della Lega Anticattivi, e infine Come disegnare (12'), nel quale Habib Louati svela come disegnare i vari personaggi.