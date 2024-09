Cattivissimo Me 4 batte Beetlejuice Beetlejuice al box office italiano, altri due milioni di incassi

Nonostante gli incassi ottimi, il debutto di Beetlejuice Beetlejuice non impensierisce Cattivissimo Me 4, che guida la classifica degli incassi per il terzo weekend consecutivo.

Ottimo debutto per Beetlejuice Beetlejuice al box office italiano, ma non sufficiente per scalzare dalla vetta Cattivissimo Me, numero uno da tre settimane. La nuova avventura animata targata Illumination Entertainment e Universal incassa altri 2 milioni di euro, con 274.653 presenze (dati Cinetel) non ancora paghe di godere della gesta di Gru e dei Minions. Gli incassi complessivi volano a 13,6 milioni, segnando un successo assoluto e consolidando la fama del franchise che ha permesso al "malefico" Gru e agli adorabili Minions di entrare nei cuori negli spettatori.

Winona Ryder e Michael Keaton in una scena

E veniamo a Beetlejuice Beetlejuice. Debutto di tutto rispetto per il sequel di Tim Burton, che incassa 1,6 milioni da 500 sale, segnando 209.905 presenze. L'entusiasmo del grande pubblico per il ritorno del malefico spiritello di Michael Keaton è palpabile grazie anche alla presenza delle star Winona Ryder e Jenna Ortega, per la prima volta insieme, perciò scommettiamo che il sorpasso in classifica è solo questione di tempo. Per dsaperne di più potete leggere la nostra recensione di Beetlejuice Beetlejuice.

Scende al terzo posto il discusso It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, nuovo film con la star Blake Lively incentrato sulle violenze domestiche in una giovane coppia. Altri 455 mila euro portano la pellicola ispirata al bestseller di Colleen Hoover a 3 milioni tondi tondi.

Al quarto posto troviamo il debutto di Campo di battaglia, film di Gianni Amelio presentato in concorso alla Mostra di Venezia. Il film ambientato durante la Prima Guerra Mondiale vede Gabriel Montesi e Alessandro Borghi nei panni di due medici militari con due opposte visioni del conflitto. 448.000 euro di incassi da 353 sale per il film che potrebbe incrementare gli incassi nelle prossime settimane.

Campo di battaglia, Gianni Amelio: "Mostro la guerra senza guerra, perché la tv ci ha assuefatti alla morte"

Chiude la top 5 Deadpool & Wolverine, campione estivo al box office che ha segnato incassi record in ogni parte del mondo. Il pubblico italiano continua a premiare il cinecomic interpretato dal duo composto da Ryan Reynolds e Hugh Jackman con altre 215.000 euro che portano la pellicola a 17,6 milioni .