Box office italiano: Captain Marvel resta al primo posto!

Continua il dominio di Captain Marvel nel boxoffice italiano. Primo per la seconda settimana consecutiva, il ventunesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe sconfigge gli haters che avevano provato a boicottare Captain Marvel e incassa altri e milioni di euro che lo portano a un totale di 7,7 milioni (qui trovate la nostra recensione a Captain Marvel).

Al secondo posto troviamo il debutto della commedia di Daniele Luchetti Momenti di trascurabile felicità, ispirata al romanzo di Francesco Piccolo. Paolo muore improvvisamente e si ritrova in Paradiso, dove per motivi tecnici, gli viene concesso di tornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. Novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità? La pellicola apre incassando 767.000 euro da 422 sale, con una media per sala di 1817 euro. Qui trovate la nostra recensione di Momenti di trascurabile felicità.

Alle sue spalle altro debutto per l'horror Escape Room. Sei sconosciuti si ritrovano in una situazione al di là del loro controllo e dovranno usare tutto il loro acume per poter sopravvivere. Rinchiusi in un ambiente dal quale sembra impossibile uscire, dovranno cercare gli indizi utili per poter avanzare e ritrovare la libertà, ma dovranno fare attenzione perché per ogni sbaglio c'è un ingranaggio mortale ad attenderli. Escape Room incassa 747.000 euro da 327 sale, con una media per sala di 2.284 (qui trovate la nostra recensione di Escape Room).

Al quarto posto troviamo la commedia canina Un viaggio a quattro zampe. Bella è un cane felice con la sua famiglia, ma un giorno si perde per inseguire uno scoiattolo e intraprende un viaggio di 400 miglia per ritrovare i suoi padroni. Il film per famiglie apre con un incasso di 451.000 euro da 330 sale e una media per sala di 1.366 sale.

Ancora in top five Green Book, Oscar per il miglior film dell'anno che si conferma al secondo posto per la seconda settimana. Il pubblico torna a premiare la pellicola pluripremiata che incassa altri 443.000 arrivando a 9 milioni totali (qui potete leggere la nostra recensione di Green Book).

