Captain Marvel: Kevin Feige spiega perché Carol Danvers non si innamora di nessuno

Il capo di Marvel Kevin Feige ha fatto chiarezza sul motivo per cui, in Captain Marvel, Carol Danvers non si innamora di nessuno. Il finale del nuovo trailer di Avengers: Endgame ha fatto sognare i fan più romantici grazie a un gustoso incontro tra Thor e Carol Danvers. La sequenza, piuttosto breve in realtà, ha alimentato le ipotesi di una futura love story.

Sul futuro dell'MCU per adesso niente è certo, ma Kevin Feige ha sentito il bisogno di specificare perché, in Captain Marvel, Carol Danvers non nutra interesse sentimentale nei confronti di nessuno:

"E' qualcosa a cui abbiamo pensato mentre sviluppavamo la sceneggiatura basandoci sui fumetti, non sentivamo il bisogno di una storia d'amore. Non è di questo che parla il film. Captain Marvel parla di Carol che scopre se stessa, cresce, fa errori e diventa più forte grazie ala presenza di mentori maschili e femminili. La relazione con Maria è molto importante".

Captain Marvel è una storia delle origini, a a quanto pare secondo le parole di Kevin Feige, Carol Danvers non ha bisogno di avere una storia d'amore per essere un personaggio compiuto (qui trovate il nostro approfondimento sul personaggio di Captain Marvel). Il suo legame con Maria e Monica Rambeau rappresentano la sua famiglia e il cuore del film.

Se a Carol Danvers fosse stato dato un fidanzato, la sua storia delle origini sarebbe stata simile a quelle della Fase Uno. Iron Man, Thor, L'incredibile Hulk e Captain America: il primo vendicatore hanno tutti relazioni sentimentali, ma la Fase Tre è ben più ambiziosa dal punto di vista artistico tanto da voler proporre un nuovo scherma per l'arrivo dell'eroina più potente dell'MCU.

Se Carol Danvers non ha avuto relazioni sentimentali nel passato, ciò non significa che questo non accadrà nel futuro, ma lo scopriremo solo con l'arrivo al cinema di Avengers: Edngame a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!