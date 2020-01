Captain Marvel guiderà due team di supereroi nel futuro dell'MCU?

Futuro indaffarato per Captain Marvel: Carol Danvers potrebbe mettersi alla guida di non uno bensì due team di supereroi nel futuro dell'MCU.

Il futuro di Captain Marvel si profila ricco di impegni, secondo nuovi rumor l'eroina Caron Danvers potrebbe mettersi alla guida di due diversi team di supereroi nelle prossime pellicole in preparazione presso i Marvel Studios.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

Con la conclusione della Infinity Saga e l'uscita di scena di Tony Stark e Steve Rogers, il futuro del Marvel Cinematic Universe è incerto. In mancanza di informazioni concrete, i fan si producono in teorie e ipotesi su cosa accadrà nella Fase 4 e Fase 5 dell'MCU, ma soprattutto chi saranno i nuovi leader del Marvel universe.

L'attenzione si concentra su Captain Marvel, personaggio interpretato da Brie Larson. Secondo Showbiz CheatSheet, che cita misteriosi anticipazione fornite loro da insider in Marvel, Captain Marvel potrebbe non solo guidare la A-Force, ma sarebbe anche la scelta naturale per mettersi a capo di un altro team di supereroi: The Ultimates.

Il capo di Marvel Kevin Feige ha anticipato che Captain Marvel sarà un elemento chiave dell'MCU, metterla alla guida di ben due team sarebbe una scelta davvero coraggiosa, ma prima lo studio dovrà pianificare gli accordi economici con Brie Larson dopo la scioccante richiesta dell'attrice.

La A-Force, team al femminile dell'MCU, ha fatto la sua comparsa in una serie a fumetti pubblicata tra il 2015 e il 2016. il team include Captain Marvel, Medusa, She-Hulk, Singularity, Nico Minoru e Dazzler Thor.

She-Hulk è in arrivo su Disney+, l'eroina avrà una serie a lei dedicata. Per quanto riguarda Jane Foster, si prepara a diventare Mighty Thor in Thor: Love and Thunder. Mettere Captain Marvel a capo del team femminile di eroine potrebbe essere un'ipotesi fondata.

Come la A-Force, anche The Ultimates hanno avuto una serie limitata a fumetti, il team conta la presenza di Black Panther, Ms. America (anche lei in arrivo in una serie Disney+), Spectrum (apparso in Captain Marvel) e Blue Marvel. A eccezione dell'ultimo membro, un film sugli Ultimates avrebbe il vantaggio di contare personaggio già esistenti nell'MCU. Restiamo in attesa di conferme da parte di Marvel.