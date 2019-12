Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk: le mini serie Marvel in produzione nel 2020?

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios

Kevin Feige, supervisore creativo del Marvel Cinematic Universe, ha suggerito che le miniserie di Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk possano arrivare su Disney+ prima del previsto. È successo al CCXP in Brasile, dove il produttore ha affermato che i tre progetti "saranno pronti entro la fine del prossimo anno".

Come riportato dai media americani, il dubbio è sul vero significato dell'aggettivo "pronti": si riferisce al completamento delle miniserie, o al fatto che tutto sarà in ordine per poterle girare, con copioni e cast? Nel primo caso, l'arrivo dei progetti su Disney+ dovrebbe avere luogo tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021, mentre nel secondo - ed è l'ipotesi più probabile, dato che Feige ha sempre affermato che la Fase 4 è composta solo dai titoli annunciati la scorsa estate - arriverebbero sui nostri schermi non prima del 2022. In ogni caso, l'ipotesi dell'inizio delle riprese entro la fine dell'anno prossimo è molto valida, dato che le tre miniserie hanno già i rispettivi showrunner e presumibilmente dei piani concreti a livello di storyline.

Ms. Marvel, a cura di Bisha K. Ali, introdurrà nel MCU il personaggio di Kamala Khan, adolescente di origine pakistana e primo personaggio musulmano ad avere un ruolo da protagonista nei fumetti della Casa delle Idee. Brie Larson, che interpreta Carol Danvers, idolo di Kamala nell'universo cartaceo, ha dichiarato di voler integrare il personaggio nel sequel di Captain Marvel. Sarà invece Jeremy Carver a occuparsi di Moon Knight, il cui omonimo protagonista è un vigilante affetto da problemi di personalità multipla. Quanto a She-Hulk, a cura di Jennifer Gao, si tratta della storia di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, di cui ottiene i poteri in seguito a una trasfusione. Mark Ruffalo, attuale interprete cinematografico di Banner, ha detto di aver già incontrato Feige a proposito di un cameo nella miniserie.