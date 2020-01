Avengers 5: Brie Larson ha fatto una richiesta scioccante a Marvel per tornare nel film

Brie Larson avrebbe fatto una richiesta scioccante a Marvel per tornare a interpretare Captain Marvel iN Avengers 5.

Brie Larson potrebbe fare ritorno per Avengers 5, ma solo se Marvel esaudirà la sua richiesta scioccante. Di cosa si tratta? Di ricevere la stessa paga dei suoi colleghi maschi.

Short Term 12: un primo piano della sorridente Brie Larson a Locarno 2013

L'interprete di Carol Danvers, alias Captain Marvel, starebbe rinegoziando il contratto per restare nel Marvel Cinematic Universe e avrebbe richiesto un trattamento economico pari a quello dei colleghi maschi. Al momento Marvel non avrebbe commentato pubblicamente il rumor diffuso da Cheatsheet e altri siti specializzati, ma difficilmente lo studio potrà dire di no all'attrice.

Brie Larson è il futuro dell'MCU. Dopo la conclusione della Infinity Saga, per Marvel si sta aprendo una nuova fase dell'MCU in cui, all'uscita di scena di eroi classici quali Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo) e Black Widow (Scarlett Johansson), seguiranno nuovi arrivi e una ridistribuzione dei ruoli. Kevin Feige e il suo team si preparano a lanciare nuovi eroi nel preannunciato Avengers 5. Quando uscirà il film? Ancora non si sa, ma presumibilmente avverrà dopo l'uscita di Captain Marvel 2, con Carol Danvers possibile leader dei nuovi Avengers.

Captain Marvel 2 in fase di sviluppo, ma senza i registi del primo film

Riuscirà dunque Brie Larson a spuntarla e ad avere il trattamento economico richiesto in linea con le star maschili dell'MCU? A quanto sappiamo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo e Jeremy Renner hanno incassato circa 15 milioni a testa per recitare in Avengers: Endgame. Secondo fonti interne a Marvel, però, la volontà della compagnia sarebbe quella di puntare sullo Spider-Man di Tom Holland, e non su Captain Marvel, come futuro leader degli Avengers. Sarà vero? Lo scopriremo prossimamente.