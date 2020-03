Captain Marvel: Brie Larson condivide le foto del primo camera test del film

Brie Larson ha condiviso su Instagram le foto del primo screen test di Captain Marvel. L'attrice, attiva sui social media, ha deciso di fare un regalo ai fan che la supportano nell'attesa di scoprire cosa riserva il futuro dell'MCU a Carol Danvers.

Non è chiaro a quando risalgano le foto diffuse da Brie Larson, ma si potrebbe trattare del set di Atlanta di Avengers: Infinity War. Dall'aspetto della scenografia si potrebbe trattare del pianeta Vormir, ma per il momento non c'è nessuna conferma di questa ipotesi.

Captain Marvel: il futuro (e passato) cosmico del Marvel Cinematic Universe

Ecco la scritta a corredo delle immagini postate dalla Larson:

"Le foto del primo primo camera test in costume. Stavamo ancora cercando di capire quale sarebbe stata la sua mossa tipica, e stavo ancora imparando a muovermi in una tuta di pelle. Bei tempi."

Il personaggio di Carol Danvers dovrebbe fare ritorno in Captain Marvel 2 e, a quanto si vocifera, avrà un ruolo di primo piano nel futuro dell'MCU.