Captain Marvel 2 conterrà i Super-Skrulls?

Captain Marvel 2 potrebbe prevedere l'arrivo dei Super-Skrulls. Una super-sorpresa sarebbe in serbo per i fan del Marvel universe quando il sequel approderà sul grande schermo.

Captain Marvel: Ben Mendelsohn in una scena

Captain Marvel ha introdotto per la prima volta gli Skrulls nell'MCU, ma con grande sorpresa degli spettatori appassionati di fumetti Marvel, nel film gli alieni mutaforma non sono i feroci nemici della tradizione, ma un popolo perseguitato dai terribili Kree. Grazie al loro leader Talos (Ben Mendelsohn), gli Skrulls sono diventati molto popolari tra i fan e adesso starebbero per subire un'evoluzione.

We Got This Covered avrebbe anticipato la comparsa dei Super-Skrulls in Captain Marvel 2. In realtà la tradizione vuole che esista un solo Super-Skrull. Sorta di Captain America degli Skrulls, Kl'rt ha subito un'integrazione di energia che gli ha donato poteri simili a quelli dei Fantastici Quattro, ma uniti in un solo personaggio. Negli anni, però, altri Super-Skrulls sono stati introdotti nei fumetti, inclusi Criti Noll (che ha i poteri di Ant-Man), X'iv (che unisce i poteri di Daredevil e Cloak and Dagger) e Khn'nr (che ha gli stessi poteri di Captain Marvel).

Captain Marvel: Brie Larson condivide una foto ricordo epica con Captain America

Vi sono due modi per inserire i Super-Skrulls nell'MCU. I personaggi potrebbero entrare a far parte dell'operazione Skrull messa in piedi da Nick Fury, e svelata in Spider-Man: Far From Home, oppure potrebbero rivelarsi feroci nemici contro cui Carol Danvers dovrà scontrarsi. Secondo un rumor, la villain di Captain Marvel 2 potrebbe essere proprio la regina Skrull Veranke, anche lei una(Super-Skrull, ma questo lo scopriremo prossimamente.