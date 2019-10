Captain Marvel: Brie Larson condivide una foto ricordo epica con Captain America

Captain Marvel, Brie Larson era già nella giusta cerchia già in tempi poco sospetti. Larson, interprete di Carol Danvers nel Marvel Cinematic Universe, ha condiviso su Instagram una foto throwback di lei da bambina con... Captain America!

L'attrice, il cui lato nerd non è mai stato un segreto (basterebbe guardare i suoi account social per vedere quanto ami Star Wars), sembra essere a suo agio in compagnia del Primo Vendicatore (del cui interprete nella foto ignoriamo però l'identità) proprio come lo era in Avengers: Endgame al fianco del Captain America del MCU, Chris Evans, tra l'altro grande amico di Brie Larson da molto prima che ritrovasse la collega sul set Marvel.

E concordiamo con i colleghi di Comicbook nel dire come sia un vero peccato che Evans non abbia un account Instagram per commentare il post con una delle sue esilaranti uscite. Chissà, magari farà comunque riferimento alla foto su Twitter?

Brie Larson tornerà in Captain Marvel 2 la cui uscita è prevista per il 2022, e nell'attesa possiamo guardare Captain Marvel in streaming sulle principali piattaforme.