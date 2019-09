Captain Marvel 2: svelato il villain del film?

Il villain di Captain Marvel 2 potrebbe non essere più in segreto.

Captain Marvel: Brie Larson durante una scena

Tra le anticipazioni sulla Fase 4 dell'MCU circolate su Reddit vi è la possibile data di uscita del sequel di Captain Marvel: il 2023. Il plot di Captain Marvel 2 dovrebbe ripartire dal finale di Avengers: Endgame e vedrà Carol Danvers nel pieno possesso dei suoi poteri. Adesso nuovi rumor avrebbero svelato l'identità del villain contro cui la supereroina si scontrerà.

La fonte è il canale YouTube di Lords of the Long Box. Il rumor sostiene che Captain Marvel 2 non solo introdurrà Richard Rider nel ruolo di Nova (in una relazione studente/mentore con Carol Danvers), ma anche una supervillain nella persona della Regina Skrull Veranke. Questa notizia smentirebbe un precedente rumor secondo cui il villain sarebbe stato Michael Korvac. O forse nel film vedremo entrambi i personaggi?

In ogni caso, Veranke ha fatto il suo debutto come villain dei fumetti Marvel Secret Invasion in cui ha dato inizio a un'invasione della Terra. In quell'arco narrativo impersona Spider-Woman, alias Jessica Drew, per ottenere la fiducia degli altri personaggi. Il suo piano di soggiogare il mondo no si realizzerà per un soffio.

I Marvel Studios non possono utilizzare il personaggio di Spider-Woman nell'MCU, perciò le speculazioni indicano che Veranke potrebbe spacciarsi per Carol Danvers mentre lei è nello spazio. Il dubbio riguarda il fatto che gli Skrulls dovrebbero essere dalla parte del bene. In Captain Marvel scopriamo che sono stati i Kree a commettere un genocidio distruggendo il loro pianeta. Gli Skrulls incontrati finora sono personaggi positivi, ma ciò non significa che non nutrano desiderio di vendetta verso ciò che hanno subito.