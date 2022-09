Captain America: New World Order, le riprese al via a inizio 2023

Il regista Julius Onah ha condiviso nuovi dettagli sullo status di Captain America: New World Order svelando la data di inizio riprese del cinecomic: i primi mesi del 2023. Il film è attualmente in pre-produzione e non manca molto all'annuncio del primo ciak.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

Durante un'intervista con Collider al D23 Expo, Julius Onah ha dichiarato: "Siamo già piuttosto impegnati a mettere insieme tutto. Come sai, con questi film, ci sono così tanti elementi, tra il cast e la sceneggiatura, gli effetti e le acrobazie. È davvero eccitante immergersi profondamente in un progetto come questo".

Da quando la saga di Infinity si è conclusa, i Marvel Studios si sono concentrati sul resto del Marvel Cinematic Universe, introducendo nuovi personaggi dei fumetti e sviluppando con maggior attenzione alcuni dei più vecchi. Quando la storia di Steve Rogers si è conclusa in Avengers: Endgame, lo scudo di Cap è passato nelle mani di Sam Wilson, preparandolo a diventare il nuovo Capitan America. La serie The Falcon and the Winter Soldier si è concentrata sul personaggio di Sam e sulla sua missione, raccogliere l'eredità i Steve Rogers.

Captain America: New World Order, Chris Evans sarà nel film? La risposta di Anthony Mackie

The Falcon and The Winter Soldierpotrebbe non avere una seconda stagione, ma il cammino di Sam Wilson come Captain America è appena iniziato. Alla fine della Fase 4, MArvel lancerù la Fase 5 della Marvel Studios' Multiverse Saga, che includerà Captain America 4. Scritto dagli autori di The Falcon and The Winter Soldier's Malcolm Spellman e Dalan Musson, il plot rimane al momento top secret. Oltre al personaggio di Anthony Mackie, nel film ritroveremo anche Carl Lumbly nei panni di Isaiah Bradley e Danny Ramirez in quelli di Joaquin Torres, che raccoglierà il mantello di Falcon, mentre Tim Blake Nelson farà ritorno nel ruolo del villain de L'incredibile Hulk The Leader.