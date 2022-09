Captain America: New World Order, Chris Evans sarà nel film? La risposta di Anthony Mackie

Captain America: New World Order sarà il quarto film nella saga cinematografica dedicata al personaggio di Captain America, e questa volta sarà interpretato non da Chris Evans, ma da Anthony Mackie. Ciò vuol necessariamente dire che non rivedremo affatto Steve Rogers?

La domanda è stata posta da Variety a Anthony Mackie, che con il suo Sam Wilson, tra Avengers: Endgame e la serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, abbiamo visto assumere l'identità di Captain America, ereditando lo scudo proprio dallo Steve Rogers interpretato da Chris Evans.

E Mackie, che ovviamente non può rivelare nulla nel caso si decida davvero per un ritorno a sorpresa di Evans, ha risposto più con un augurio che con un'affermazione.

"Spero di sì [spero che Steve Rogers appaia ancora sullo schermo]. Adoro Chris, lo adoriamo tutti".

Anthony ha poi aggiunto: "E sono molto arrabbiano per il fatto che abbiano messo Sebastian [Stan] in un film con Wyatt [Russell, per I Thunderbolts] e mi abbiano escluso da questa cosa. Ma stanno succedendo tante cose, e se Sebastian può avere Wyatt, io dovrei avere Chris, no?".

Beh, Mackie di certo avrà compagnia in Captain America: New World Order, per il quale è già stata annunciata parte del cast - che comprende Tim Blake Nelson, Carl Lumbly, Shira Haas e Danny Ramirez - ma chissà che davvero non possa fare capolino anche Evans... Teniamo le dita incrociate!