Marvel "costretta" a spoilerare Red Hulk nei trailer di Captain America: Brave New World

Perché bruciare una potenziale sorpresa colossale per i fan introducendo il personaggio di Red Hulk fin dai trailer di Captain America: Brave New World? Perché Marvel non avrebbe avuto altra scelta, almeno secondo il regista Julius Onah.

Red Hulk, l'alter ego furioso del personaggio di Harrison Ford, il Presidente Thaddeus Thunderbolt Ross, appare solo verso la fine del film, dopo una lunga fase di avvicinamento e momenti in cui sembra che Ross riesca a tenere sotto controllo la sua irascibilità alimentata dalle radiazioni gamma.

Tra le numerose critiche mosse a Captain America: Brave New World, in molti si sono lamentati della scelta di rivelare troppo presto il personaggio di Red Hulk, esagerando la sua presenza nel film.

Le ali di Captain America

La spiegazione del regista alla strategia Marvel

Il regista di Brave New World, Julius Onah, si è giustificato affermando che la Marvel è stata costretta a mostrare Red Hulk prima dell'uscita del film, poiché l'aspetto del cattivo sarebbe trapelato comunque nei leak.

Faccia a faccia tra Harrison Ford e Anthony Mackie

"Quando stai girando un film come questo, viene annunciato che Harrison Ford interpreterà Thaddeus Ross, e hai un fandom vasto e appassionato come quello dell'MCU, a quel punto sei spacciato, capisci?", ha detto Onah a Empire.

"Sarebbe stato fantastico se fosse stata una sorpresa al cinema, ma penso che sarebbe stato molto difficile mantenere il segreto. Da qualche parte lungo il percorso, sarebbe stato trovato un giocattolo, o qualcuno avrebbe fatto trapelare un trailer. È davvero difficile mantenere un segreto al giorno d'oggi."

La giustificazione di Julius Onah suona convincente solo in parte. Basta confrontare la strategia promozionale del quarto capitolo standalone su Captain America con quella dell'atteso I Fantastici 4: Gli Inizi, in uscita nelle sale italiane il 23 luglio, in cui i dettagli sul villain Galactus di Ralph Ineson finora sono stati centellinati, anche se il suo aspetto è stato in parte spoilerato dal merchandise, in particolare da un Funko Pop. Ciò che conta sono i trailer, e finora si è visto poco o niente.

Tra i fan della Marvel serpeggia la convinzione che in realtà la scelta di mostrare troppo Red Hulk sia stata decisa a tavolino per aumentare l'hype per un film poco desiderato dal grande pubblico.