Captain America: Brave New World, ecco quando uscirà in streaming su Disney+

Dopo aver incassato più di 400 milioni di dollari in tutto il mondo, Captain America: Brave New World è pronto ad approdare in streaming su Disney+. La data d'uscita è fissata al 28 maggio prossimo.

Il film Marvel Studios è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D'Esposito e Charles Newirth sono gli executive producer.

Sam Wilson impugna lo scudo in Captain America: Brave New World, un nuovo entusiasmante capitolo che lo proietta in una cospirazione globale e in una sfida ad alto rischio con il temibile Hulk Rosso! Dopo aver conquistato il pubblico di tutto il mondo nelle sale cinematografiche ed essere diventato il secondo film di maggior incasso del 2025 negli Stati Uniti, il blockbuster è ora pronto a ispirare ancora più fan con il suo debutto in streaming in esclusiva su Disney+.

Pur non essendosi incontrati di persona per motivi di agenda, Mackie ha rivelato che Evans non ha mancato di fargli sapere cosa ne pensa del film. L'attore ha infatti ricevuto un messaggio da parte dell'amico e collega che recitava: "Bel lavoro", aggiungendo che aveva apprezzato davvero il film.

"Non ci siamo sentiti direttamente perché entrambi siamo costantemente in movimento. So che lui è da qualche parte in Europa, impegnato su un set", ha raccontato Mackie ai microfoni di E! News.

Dopo aver dato vita al personaggio di Sam Wilson in diverse pellicole del Marvel Cinematic Universe e nella serie The Falcon and the Winter Soldier, Brave New World segna per Mackie il debutto ufficiale come nuovo Captain America sul grande schermo. Il personaggio farà ritorno nell'attesissimo Avengers: Doomsday, dove probabilmente guiderà i Nuovi Avengers.